Anderson Lee Aldrich plaide coupable à 53 chefs d’accusation pour avoir tué cinq personnes lors d’une fusillade au Club Q

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Anderson Lee Aldrich, le suspect d’une fusillade de masse dans une discothèque LGBT + de Colorado Springs qui a fait cinq morts et 17 blessés, a plaidé coupable à 53 chefs d’accusation, dont cinq premiers pour meurtre au premier degré.

Le plaidoyer de culpabilité d’Aldrich signifie que les familles des victimes ne seront pas soumises à un procès de plusieurs mois les forçant à revivre le jour de l’attaque.

Aldrich a initialement fait face à 305 chefs d’accusation, dont des crimes de haine et des meurtres.

Le plaidoyer de culpabilité comprenait cinq accusations de meurtre au premier degré, 46 accusations de tentative de meurtre au premier degré et deux crimes motivés par des préjugés.

Le tireur, qui dit qu’ils ne sont pas binaires et utilise les pronoms ils/eux, aurait parlé avec Presse associée des journalistes avant l’audience, ont exprimé des remords pour la fusillade mortelle au Club Q de Colorado Springs et ont affirmé qu’ils accepteraient un accord de plaidoyer de la part de l’accusation.

Les membres de la famille des victimes ont déclaré aux médias qu’ils avaient été informés par l’accusation qu’Aldrich accepterait un accord de plaidoyer et que l’accusation demanderait une peine à perpétuité.

Si le procès s’était poursuivi, les membres de la famille des victimes auraient probablement été soumis à des images de surveillance qui ont capturé la fusillade, y compris les éventuels derniers instants de leurs proches.

Le juge Michael McHenry a décidé en mai que les images ne pouvaient pas être rendues publiques avant le procès d’Aldrich. L’accusation et la défense ont souscrit à la décision du juge, déclarant que la diffusion des vidéos pourrait compliquer la sélection des jurés et dégrader les proches et la mémoire des victimes.

Les défenseurs publics représentant Aldrich ont déclaré dans une motion du 2 mars que « ces personnes méritent le respect de ne pas voir les derniers moments ou les moments les plus traumatisants de leur vie diffusés et téléchargeables à partir d’un site Web de l’État du Colorado ».

Ils ont ajouté que la vidéo serait difficile à expurger comme peuvent l’être les documents imprimés. Ils ont déclaré que les images montraient « des moments de mort et de blessures graves chez plusieurs personnes ».

Les autorités ont déclaré que le 19 novembre 2022, le suspect s’était rendu au Club Q avant de partir, pour revenir plus tard.

Des images de surveillance de l’attaque montrent le suspect entrant dans la salle portant un gilet pare-balles sur un t-shirt rouge. Aldrich a utilisé un fusil de type AR et avait six chargeurs et un pistolet, a déclaré le détective Jason Gasper lors d’une audience préliminaire en février.

Les enquêteurs ont déclaré qu’Aldrich avait commencé à tirer peu de temps après être entré dans la boîte de nuit.

Le détective Ashton Gardner a témoigné que la fusillade s’est terminée lorsque le technicien des systèmes d’information de la Marine, Thomas James, a saisi le canon chaud du fusil, lui brûlant la main.

La fusillade a déclenché la panique dans le club et les amateurs de club ont fui les lieux avec M. James et Aldrich tombant d’un atterrissage alors qu’ils se disputaient une arme de poing. Aldrich a tiré sur M. James dans les côtes, selon M. Gardner.

Bien qu’il soit blessé, les images montrent un M. James fatigué alors qu’il « continue de faire ce qu’il peut pour maîtriser le suspect jusqu’à l’arrivée de la police », a déclaré M. Gardner, ajoutant que M. James avait par la suite donné sa place d’ambulance à une autre personne blessée.

Alors qu’Aldrich et M. James se débattaient, le vétéran de l’armée Richard Fierro s’est précipité vers eux, saisissant le fusil et le lançant, selon M. Gardner.

M. Fierro a saisi l’arme de poing et l’a utilisée pour frapper Aldrich à plusieurs reprises jusqu’à l’arrivée des officiers.

Des témoins ont déclaré qu’Aldrich s’était rendu au Club Q au moins six fois au cours des années précédant l’attaque.

Dans la ville majoritairement conservatrice de Colorado Springs, le Club Q a longtemps servi de refuge aux membres de la communauté LGBT+.