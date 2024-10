Anderson Cooper touché par des débris d’ouragan lors d’une prise de vue en direct

Anderson Cooper a été touché par des débris volants lors d’une émission en direct mercredi alors qu’il faisait un reportage sur l’ouragan Milton en Floride.

Le CNN l’ancre faisait un reportage depuis la rive de la rivière Manatee à Bradenton, en Floride, au sud de Tampa, décrivant la scène alors que des vents violents soufflaient sur lui et que de fortes pluies le trempaient, lui et son équipement.

« L’eau commence vraiment à déborder », a déclaré Cooper alors qu’il marchait péniblement dans l’eau, qui jaillissait au-dessus de la berge sur laquelle il marchait.

« Si vous regardez le sol, whoa… » dit-il, s’arrêtant net lorsqu’un objet blanc lui frappa le torse. « OK, ce n’était pas bon. »

L’animateur d' »Anderson Cooper 360″ a repris son reportage, notant qu’il rentrerait probablement à l’intérieur sous peu. « Mais vous pouvez voir la quantité d’eau ici sur le sol. C’est de l’eau de la rivière Manatee.

Les images ont ensuite été transférées au studio de CNN et la présentatrice de « The Source », Kaitlan Collins, a rassuré les téléspectateurs à propos de sa collègue.

« Je tiens à souligner à tous ceux qui regardent et qui sont évidemment très préoccupés par tous nos correspondants et nos présentateurs sur le terrain qu’Anderson va bien », a-t-elle déclaré. « C’est évidemment difficile d’établir une connexion quand on voit ce qui se passe avec le vent et la pluie. Et évidemment, les conditions se détériorent de minute en minute.

Cooper, qui a rejoint CNN en 2001, a rendu compte à plusieurs reprises des scènes de crise, décampant sur la côte du Golfe pendant une grande partie du mois de septembre 2005 pour livrer des reportages chargés d’émotion sur la situation. suite à la destruction de l’ouragan Katrina.

L’ouragan Milton a touché terre près de Siesta Key – une île-barrière près de Sarasota – vers 20 h 30, heure de l’Est, mercredi. Il a laissé un chemin de destruction dans son sillage, avec des rafales allant jusqu’à 10 pieds et des vents de 120 mph qui ont frappé les communautés à travers l’État, inondé les maisons, abattu les arbres et coupé l’électricité à 3 millions de Floridiens. Milton est le troisième ouragan à toucher terre en Floride cette année ; cela survient moins de deux semaines après que l’ouragan Helene a déferlé sur la région rurale de Big Bend, dans l’enclave de l’État, puis s’est propagé vers la Géorgie, la Caroline du Nord et le Tennessee, tuant plus de 230 personnes dans plusieurs États.

Alors que Milton s’éloignait jeudi matin et se dirigeait vers l’océan Atlantique, il s’est affaibli pour devenir un ouragan de catégorie 1, mais les responsables ont averti qu’une grande partie de la côte est de l’État était toujours menacée. À Saint-Pétersbourg, l’ouragan a arraché la majeure partie du toit du Tropicana Field, le stade des Rays de Tampa Bay. Cela a également poussé un grue de chantier du toit d’un gratte-ciel de luxe partiellement construit sur un immeuble de bureaux qui abrite les bureaux du journal Tampa Bay Times.

La rédactrice du Times, Jenny Jarvie, et la stagiaire Sandra McDonald ont contribué à ce rapport.