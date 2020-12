Anderson Cooperfils de 7 mois Wyatt Morgan est déjà un gourmand.

Le journaliste de CNN a déclaré au Food Network Ida Garten sur le spectacle Cercle complet que Wyatt, qui est né par mère porteuse plus tôt cette année, est plus ouvert aux nouveaux aliments que son père.

Anderson a plaisanté: « J’ai le palais d’un enfant de 5 ans, mais apparemment un enfant de 7 mois a un palais bien meilleur. »

La cuisine préférée de Wyatt comprend beaucoup de légumes.

«Il mange de la courge et du brocoli, de la purée de chou-fleur et de la purée de pois, dont je n’aurais jamais mangé étant enfant», a déclaré Anderson. « Et je suis tellement reconnaissant qu’il le soit. »

Anderson n’est pas seulement un mangeur difficile, cependant: il n’aime pas vraiment tout nourriture. En 2018, il a dit Le Hollywood Reporter qu’il préférait boire du Soylent, une boisson de remplacement de repas, au lieu de s’asseoir pour un repas.

« Je me fiche de la nourriture », a-t-il déclaré au magasin. « Alors j’essaye de remplacer toute la nourriture par [Soylent] parce que ce serait, par exemple, trois décisions de moins en un jour. «

Alors que l’homme de 53 ans pouvait prendre ou laisser un bon repas, une chose qu’il est être un père passionné.