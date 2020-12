Que le bébé le plus mignon gagne toujours!

Anderson Cooperle fils de 7 mois, Wyatt Morgan Cooper, et Andy Cohenle fils de 22 mois, Benjamin Allen Cohen, grandissent pour devenir des besties comme leurs papas. Mais parfois … il y a une petite compétition amicale.

Le mardi 15 décembre, Anderson, 53 ans, et Andy, 52 ans, sont apparus à distance sur The Late Show avec Stephen Colbert pour promouvoir leur prochain concert annuel de coanimation de l’émission en direct du réveillon du Nouvel An de CNN. Pendant le segment, Stephen Colbert a noté que le tout-petit fils d’Andy avait gagné Personnes le titre du magazine de « le plus mignon bébé vivant » en 2019 quand il était bébé, tandis que le petit garçon d’Anderson a reçu l’honneur cette année.

« Maintenant, ce que j’ai besoin de savoir, non seulement pour moi, mais pour le peuple américain », a commencé Stephen, « est-ce qu’il y aura une transition pacifique du pouvoir? »

Andy a plaisanté: « Ben, bien sûr, est le bébé le plus mignon du monde. Nous avons reçu l’offre de Personnes magazine et moi avons pensé que ce serait très égoïste, surtout dans une année de troubles, que nous acceptions ce prix. Nous avons donc dit, donnons-le à Wyatt Cooper cette année. Parce qu’Anderson n’a pas assez vécu, franchement? «

Anderson a répondu: « Vous avez donné une passe difficile pour être le bébé le plus mignon du monde pendant deux ans de suite? » à quoi Andy a répondu: « Il a donné un laissez-passer charitable. »