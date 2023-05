Anderson Cooper confond les princes George et Louis pendant le couronnement – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/WPA Pool/Shutterstock

Les téléspectateurs ont appelé CNN Anderson Cooper pour confondre du prince Guillaume fils Prince-Georges et Prince-Louis pendant du roi Charles III couronnement le samedi 6 mai. L’ancre, 55 ans, a également été corrigée par certains de ses collègues commentateurs à l’antenne, que vous pouvez voir dans une vidéo ici (via Courrier quotidien), après avoir commis l’erreur de dire que George, 9 ans, n’avait pas encore été vu lors de la diffusion sur le réseau de l’arrivée de la famille royale.

Alors qu’une vidéo de la famille royale a été montrée, Anderson a parlé de voir le prince William, 40 ans, arriver avec sa femme Kate Middleton, 41, Princesse Charlotte, 8, et Prince Louis, 4. Au cours de l’émission, le présentateur a déclaré à tort que George n’avait pas fait d’apparition. « Nous n’avons pas vu George, mais il est peut-être ailleurs », a déclaré Anderson.

Après la gaffe d’Anderson, l’un des collègues commentateurs, qui est britannique, l’a corrigé et a expliqué que George avait en fait été vu, car il était une page d’honneur, aidant à porter certaines des tenues royales. « Il tient les robes », ont-ils dit, tandis qu’Anderson semblait surpris par la déclaration.

Ils savent si peu et pourtant parlent tellement. A chaque fois, à chaque fois.

L’animateur de CNN, Anderson Cooper, s’est moqué des réseaux sociaux pour ne pas avoir reconnu le prince George avant de le confondre avec son frère, le prince Louis. – savane (@itsallinaname1) 6 mai 2023

Un démérite pour Anderson Cooper ne reconnaissant pas Prince George #Couronnement – ma chérie (@sweetbabette) 6 mai 2023

Anderson Cooper de CNN coupé par les co-animateurs britanniques après avoir prétendu à tort que le prince George n’était PAS présent – ​​et l’avoir confondu avec son frère le prince Louis — Nouvelles Nouvelles Nouvelles (@NewsNew97351204) 6 mai 2023

Quelques personnes sur Twitter ont rapidement appelé Anderson pour l’erreur, le torréfiant pour ne pas avoir reconnu George, mais aussi pour l’avoir confondu avec son frère. Quelques autres ont réagi en se moquant de lui pour avoir confondu les deux frères. « Un démérite pour Anderson Cooper de ne pas reconnaître Prince George », a écrit un téléspectateur.

Bien qu’Anderson Cooper ait peut-être confondu les deux fils du prince de Galles, les deux étaient incroyablement mémorables lors du couronnement du roi Charles. Le prince George, qui sera couronné roi après son père, a servi de page d’honneur pour la cérémonie et a été le plus jeune futur monarque à servir lors d’une cérémonie de couronnement de l’histoire. Bien que le prince Louis n’ait pas participé à la cérémonie, il avait l’air super mignon dans une robe sombre assis à côté de sa sœur la princesse Charlotte, alors qu’ils étaient tous les deux assis entre William et Kate.

Le service du couronnement de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine consort a réuni une congrégation de plus de 2 200 invités, dont des membres de la famille royale, des représentants internationaux de plus de 200 pays et environ 100 chefs d’État. L’invitation peinte à la main, qui a été partagée via l’Instagram du Royal, a été envoyée à tous les invités. Notamment absents parmi les invités étaient Le président américain Joe Biden, bien que sa femme, la première dame, le Dr Jill Biden, y ait assisté, et la duchesse de Sussex, Meghan Marklequi est resté en Amérique avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Dans l’annonce officielle du couronnement du roi faite en octobre 2022, le palais de Buckingham a promis que le couronnement « refléterait le rôle du monarque aujourd’hui et se tournerait vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date ». L’archevêque de Cantorbéry a célébré le couronnement officiel de Charles avec la couronne de Saint-Édouard et le couronnement de Camila avec la couronne de la reine Mary à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai.

