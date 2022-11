Anderson concède à Washington la course au secrétaire d’État

TACOMA, Washington – La vérificatrice du comté de Pierce, Julie Anderson, a concédé jeudi sa défaite au démocrate Steve Hobbs dans une course serrée pour le poste de secrétaire d’État à Washington, affirmant que la campagne était terminée.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Anderson a déclaré qu’elle savait que sa candidature pour être la première secrétaire d’État non partisane élue par les électeurs de Washington serait difficile, mais elle pensait que cela devait se produire.

“Les électeurs méritaient d’avoir le choix d’un administrateur électoral expérimenté – sans attaches de parti”, a déclaré le communiqué d’Anderson. “Bien que de nombreux électeurs aient fait ce choix, ce n’était pas tout à fait suffisant.”

Anderson a suivi Hobbs depuis que le premier décompte des voix a été publié mardi soir. Les décomptes ont toujours montré Hobbs avec plus de 49% des voix tandis qu’Anderson a eu près de 47%.

Des milliers de bulletins de vote continuent d’être compilés. L’Associated Press n’a pas déclaré de vainqueur dans la course.

Hobbs, 52 ans, a été nommée par le gouverneur Jay Inslee en novembre dernier pour remplacer la secrétaire d’État républicaine Kim Wyman après avoir accepté un poste de sécurité électorale dans l’administration Biden. Sa nomination marquait la première fois qu’un démocrate occupait le poste depuis le milieu des années 1960, mais Hobbs n’avait pas encore affronté d’électeurs.

« Nous avons marqué l’histoire ! Je suis honoré que les électeurs m’aient fait confiance et aient approuvé le travail que nous avons accompli l’année dernière pour garantir que les élections à Washington soient sûres, transparentes et accessibles à tous », a déclaré Hobbs dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Mes remerciements à la vérificatrice Anderson pour son service et sa campagne animée.”

Hobbs, qui est d’origine japonaise, serait la première personne de couleur à jouer ce rôle.

Cette élection détermine qui sert les deux années restantes du mandat de Wyman.

“J’ai déjà appelé le secrétaire Hobbs pour lui souhaiter le meilleur alors qu’il dirige ce bureau très important”, a déclaré Anderson. “Je suis prêt à aider le Bureau du secrétaire d’État de quelque manière que ce soit. Je demande à tous mes supporters de faire de même.

Anderson, 57 ans, est auditeur du comté de Pierce depuis près de 13 ans.

Lisa Baumann, l’Associated Press