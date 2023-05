« Anders Limpar m’a donné un coup de poing sur le côté de la tête puis s’est enfui »: Brian McClair se souvient de la bagarre de 20 hommes entre Manchester United et Arsenal en 1990

Lorsque Manchester United a accueilli Arsenal à Old Trafford pour un match de première division en octobre 1990, la FA a pris la décision sans précédent de déduire des points de championnat des deux clubs après qu’une énorme bagarre a éclaté en seconde période.

Arsenal a perdu deux points, après avoir été impliqué dans une situation similaire contre Norwich City un an plus tôt, tandis que United s’est vu retirer un point.

Brian McClair a joué pour Manchester United ce jour-là et se souvient QuatreQuatreDeux être au cœur de l’action alors que les joueurs se précipitaient sur l’incident. Le gardien d’Arsenal, David Seaman, est resté le seul joueur sur le terrain à ne pas être impliqué, bien que McClair révèle que ce n’est pas tout à fait vrai.

« Parfois, les joueurs entrent dans une zone rouge et font des choses stupides. C’était un mauvais tacle de Nigel [Winterburn] sur Denis Irwin – il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts qu’il n’en a fait – et je suis passé dans la zone rouge.

« Nigel et moi avions une histoire. Cela a commencé quand j’ai raté un penalty à Highbury et que Nigel me criait au visage. Puis il y a eu un match où je le secouais de haut en bas et il faisait semblant d’être assommé. Cette fois, parce que c’était lui, parce que c’était un mauvais tacle, tu fais quelque chose et ça s’est terminé en… eh bien, j’ai découvert plus tard que c’était une bagarre à 20.

« Je pensais que c’était 21 ans jusqu’à ce que Clayton Blackmore dise récemment: » Non, je ne me suis pas impliqué. J’ai pensé : « Oh, c’est bon à savoir. Charmant. C’est gentil de ta part… » »

D’une manière ou d’une autre, l’arbitre Keith Hackett n’a puni que Limpar et Winterburn pour leur implication avec un carton jaune, tous les joueurs de Manchester United échappant à une réservation.

« Fergie avait l’habitude de nous dire : ‘Vous devriez être heureux qu’il joue, et il joue – si quelque chose arrive, il sera votre épaule’, et c’était le cas. C’était la même chose pour Arsenal : ils défendaient leur coéquipier », dit McClair.

« Je n’avais jamais été expulsé à aucun niveau, et j’ai pensé: » Eh bien, c’est moi maintenant – je suis expulsé. Vous ne pouvez pas faire ça sur un terrain de football « . Puis Keith Hackett arrive, livre Nigel Winterburn, joue dessus. J’ai pensé, ‘C’est impossible…’

« Anders Limpar m’a donné un coup de poing sur le côté de la tête par derrière puis s’est enfui comme un écolier, donc il aurait pu y avoir quelques expulsés – pas seulement moi. Par la suite, il y a eu une déduction de deux points pour Arsenal et un pour United. Même alors, la FA aurait pu prendre des mesures. Je ne sais pas comment je m’en suis sorti avec ça, vous auriez une suspension assez raisonnable pour ça maintenant.

Malgré leur déduction de deux points, Arsenal a remporté le titre de première division cette saison-là. Manchester United les a affrontés à Highbury après avoir déjà été confirmés en tant que champions, bien que McClair révèle que certains points positifs pourraient être tirés de la journée.

« Peu de temps après, nous avons eu le mécontentement de visiter Highbury et de leur donner une haie d’honneur, car ils avaient remporté la ligue.

« Je suis allé voir Nigel et j’ai dit: » Nous devons mettre un terme à tout cela avant que quelqu’un ne soit blessé. On s’est serré la main et c’est tout, je ne lui en veux pas, il a été sur mon podcast et il était bon, même s’il semble ne pas s’en souvenir d’autant de choses que moi.

« Il a dit qu’il ne l’avait pas regardé depuis; j’ai dit: » Eh bien, laissez-moi vous dire, Nigel: je vous ai donné des coups de pied deux fois, mais je ne vous ai pas donné de coups assez fort … « »