Ancien Manchester United homme et milieu de terrain actuel du PSG, Ander Herrera, s’est prononcé contre l’échappée Super League européenne dans un long message sur les réseaux sociaux. L’annonce de la Super League européenne a pris d’assaut le travail du football alors que les associations cherchent à décourager les riches clubs européens de créer la ligue séparatiste. Douze des plus grands clubs européens ont annoncé lundi leur intention de lancer une Super League séparatiste, malgré la menace d’une interdiction internationale pour eux et leurs joueurs.

« L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que clubs fondateurs », a déclaré le groupe. Les clubs fondateurs recevront «un paiement unique de l’ordre de 3,5 milliards d’euros».

«Trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui débutera dès que possible», ont ajouté les organisateurs.

Alors que l’affaire s’intensifiait, Herrera s’est adressé à Twitter pour condamner la ligue séparatiste et a déclaré qu’il croyait « en une Ligue des champions améliorée, mais pas en ce que les riches volent ce que les gens ont créé. »

«Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands. Si cette Super League européenne avance, ces rêves sont terminés, les illusions des fans des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain en compétition dans les meilleures compétitions prendront fin. J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas dans les riches qui volent ce que les gens ont créé, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète », a-t-il écrit.

L’UEFA a déclaré dimanche plus tôt que les joueurs des 12 clubs étaient confrontés à l’exil international et l’a décrit comme «un projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs».

Cependant, les 12 ont insisté sur le fait que la nouvelle compétition profitera au jeu en général.

«En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football plus large», a déclaré Joel Glazer, coprésident de Manchester United et vice-président de la Super League.

Selon les promoteurs, la Super League fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière entre 20 clubs. Les 15 fondateurs se qualifieront automatiquement chaque année et les cinq autres seront tirés des invitations «grâce à un système basé sur leurs performances de la saison précédente».

A l’issue de cette première phase débutant en août, des barrages de fin de saison seraient organisés jusqu’en mai pour remettre le trophée. Les jeux auront lieu en milieu de semaine.

