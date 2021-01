Ander Herrera a fustigé la décision de la Fédération de football d’interdire à l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani une interdiction de trois matchs.

Cavani a reçu la sanction à la suite d’un message qu’il a publié sur son compte Instagram personnel à Novemeber.

L’Uruguayen a posté le 29 novembre, après avoir guidé sa nouvelle équipe vers une victoire de retour contre Southampton.

L’attaquant a supprimé le message peu de temps après et a présenté des excuses, mais il a été accusé d’avoir utilisé des mots insultants et / ou inappropriés, et a plaidé coupable à l’accusation de FA.

Jeudi, il a été confirmé qu’il recevrait une interdiction de trois matchs, avec effet immédiat.

Cela signifie que l’ancienne star du PSG manquera le choc du Nouvel An avec Aston Villa, ainsi que la demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester City et le match de troisième tour de la FA Cup contre Watford.

Cavani a publié une longue déclaration à la suite de la décision, s’excusant pour ses actions, tout en défendant quelque chose qu’il pense avoir été perdu dans la traduction.

«Bonjour à tous, je ne veux pas trop m’étendre dans ce moment inconfortable pour moi», a-t-il écrit.