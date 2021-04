Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, a déclaré que la formation de la Super League européenne serait « les riches prenant le sport au peuple ».

Des plans controversés ont été dévoilés hier soir par 12 clubs pour former une nouvelle ligue séparatiste, avec six clubs de Premier League, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, se sont inscrits aux propositions.

Herrera – dont le club PSG n’a pas été nommé dans les plans de la ligue jusqu’à présent – a lancé un plaidoyer passionné dans un message sur Twitter dans lequel il a déclaré que si les plans pour aller de l’avant avec la ligue réussissaient, cela mettrait fin aux rêves de la ligue. les fans de tous les autres clubs qui n’y sont pas inclus.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United a écrit: «Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands.

« Si cette super ligue européenne avance, ces rêves sont terminés, les illusions des supporters des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain en participant aux meilleures compétitions prendront fin.

« J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. Je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas aux riches qui volent ce que les gens ont créé, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète. »

Ancien milieu de terrain d’Arsenal Mesut Ozil a ajouté sa voix à ceux qui critiquaient les plans, avec une publication sur les réseaux sociaux sur un ton similaire.

Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League. Le plaisir des grands jeux est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football là-bas … ⚽💔 – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 19 avril 2021

Ozil, qui joue maintenant pour le club turc de Fenerbahce, a déclaré: « Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas une Super League.

« Le plaisir des grands matchs est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football. »

Milieu de terrain d’Everton Yannick Bolasie, qui est actuellement prêté à Middlesbrough, ne s’est pas retenu dans son évaluation des plans, écrivant sur Twitter: «Quelques vrais mercenaires … toutes les valeurs et l’histoire jetées par la fenêtre.

« J’étais fan avant de jouer au football, je suis fan maintenant et je le serai après avoir fini de jouer … Ce n’est pas à propos de moi ou de qui que ce soit d’autre, mais des millions de fans qui suivent leurs équipes semaine après semaine, quel que soit leur succès. / richesses … C’est drôle de voir comment ça commence à devenir plus de niveau et l’homme saute. «

Le football sera dans un proche avenir au bord de l’effondrement complet. Personne ne pense à la situation dans son ensemble, seulement au côté financier. Je crois toujours que nous pouvons résoudre cette situation désagréable. – Dejan Lovren (@ Dejan06Lovren) 19 avril 2021

Ancien défenseur de Liverpool Dejan Lovren estime que la formation d’une Super League européenne mettrait en doute l’existence même du football et a écrit sur Twitter: « Le football sera dans un proche avenir au bord de l’effondrement complet.

« Personne ne pense à la situation dans son ensemble, seulement au côté financier. Je crois toujours que nous pouvons résoudre cette situation désagréable. »

Aujourd’hui, je me réveille avec des nouvelles folles! 😡 Une insulte à ma conviction: le football est le bonheur, la liberté, la passion, les fans et c’est pour tout le monde. Ce projet est dégoûtant, pas juste et je suis déçu de voir les clubs que j’ai représentés impliqués. Luttez contre ça! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague – Lukas-Podolski.com (@ Podolski10) 19 avril 2021

Un autre ancien joueur d’Arsenal, Lukas Podolski, a qualifié le projet de « dégoûtant » et a exhorté les fans à le combattre.

Podolski a écrit sur Twitter: « Aujourd’hui, je me réveille avec des nouvelles folles! Une insulte à ma conviction: le football est le bonheur, la liberté, la passion, les fans et est pour tout le monde. Ce projet est dégoûtant, pas juste et je suis déçu de voir des clubs I représentées impliquées. Luttez contre ça! «