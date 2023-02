Andaz Apna Apna et l’acteur de Lagaan Javed Khan Amrohi décède à 73 ans

L’acteur vétéran Javed Khan Amrohi, mieux connu pour ses rôles de soutien dans des films comme Andaz Apna Apna, Lagaan et Chak De India, est décédé à l’âge de 73 ans. Bien que la cause de sa mort n’ait pas encore été révélée, la nouvelle était confirmé par l’Indian People’s Theatre Association (IPTA), dont Amrohi avait été membre.

Né à Mumbai, Javed Khan Amrohi a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1970, d’abord au théâtre puis au cinéma. Il a joué dans plus de 150 films au cours d’une carrière qui a duré près d’un demi-siècle, en plus d’apparaître dans un certain nombre de productions théâtrales au fil des ans. Il a fait ses débuts au cinéma avec la sortie de 1973 Jalte Badan et a continué à jouer des rôles de soutien dans les années 70 et 80, apparaissant dans des films comme Satyam Shivam Sundaram, Woh 7 Din, Tridev et Aashiqui.





Son rôle le plus mémorable est venu dans la comédie de 1994 Andaz Apna Apna, où son Anand Akela était le fleuret et le soutien parfaits pour Aamir Khan et Amar-Prem de Salman Khan. Il a joué Ram Singh, le commentateur du célèbre match de cricket dans le hit Lagaan de 2001, et Sukhlal dans Chak De India. Sa dernière apparition dans des films était dans un petit rôle dans la sortie de 2020 Sadak 2. Au fil des ans, il est également apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision, notamment dans Nukkad, Mirza Ghalib, Shaktimaan et Powder.





Dans son hommage à Amrohi, IPTA a partagé quelques photos de ses performances scéniques au fil des ans. La légende disait: «Javed Khan Amrohi ji faisait partie intégrante de l’IPTA Mumbai. Javed Ji est membre de l’IPTA depuis 1972, agissant en tant qu’acteur, réalisateur et secrétaire général pendant de nombreuses années. Même après s’être évanoui de FTII, son engagement envers le théâtre était constant. Nous pleurons le décès d’un artiste sain. RIP Javed Khan Amrohi ji.