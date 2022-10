Andalucia Masters: Matt Fitzpatrick pour rattraper le leader de la liste d’argent Rory McIlroy | Nouvelles du golf

Matt Fitzpatrick cherche à combler l’écart derrière McIlroy dans le classement du DP World Tour

Matt Fitzpatrick tentera de combler l’écart avec Rory McIlroy en tête du classement du DP World Tour alors qu’il défend son titre Andalucia Masters à Valderrama.

Fitzpatrick, qui n’a terminé qu’à 17,8 points du vainqueur Lee Westwood sur la liste d’argent en 2020 malgré sa victoire en finale de la saison à Dubaï, est actuellement à 998,6 points du leader McIlroy.

Cependant, le champion de l’US Open peut presque réduire de moitié ce déficit avec une défense réussie sur l’ancien site de la Ryder Cup, où il a remporté son septième titre du DP World Tour il y a 12 mois.

“Ça a toujours été un objectif [to win the money list]”, a déclaré Fitzpatrick.

“La façon dont je vois les choses, c’est que vous atteignez cet objectif en jouant bien toute la saison; ce n’est pas quelque chose que je regarde vraiment jusqu’à ce que vous arriviez à Dubaï.

“Cette année, Rory et moi sommes là-haut, donc c’est une chance pour moi de rattraper du terrain cette semaine.

“Malheureusement, nous avons tous les deux très bien joué à Dubaï auparavant, donc si tout se résumait à cela, ce serait excitant. Si je peux passer une bonne semaine cette semaine et me donner une chance d’aller à Dubaï, alors nous verrons.

“J’ai vraiment hâte d’y être. Le parcours est en très bon état et me rappelle de bons souvenirs de l’année dernière.

“La patience est importante. J’ai eu 15 pars d’affilée [in last year’s final round]a fait mon premier birdie le 16 puis a fait un birdie le 17 pour me donner un coussin avant le 18.

“Mais la patience est la clé, il s’agit de ne pas être frustré par les bogeys. Parfois, faire un bogey est bien, cela aurait pu être plus. Si vous pouvez les limiter, un score gagnant ici n’est généralement pas faible, il est donc juste important de gardez-vous dedans.

“Il y a tellement de choses qui rendent ce test difficile. Les greens sont petits, les fairways sont étroits, des arbres partout, le vent tourbillonne. C’est juste un vrai test de tout.”

Fitzpatrick veut défendre sa couronne à Valderrama

Alors que le Valderrama étroit et bordé d’arbres n’est peut-être pas le lieu préféré de tous les joueurs, Fitzpatrick savoure le défi et a fait un choix délibéré de sélectionner des sites qui conviennent à son jeu après son triomphe à l’US Open à Brookline en juin.

“Beaucoup de choses ont changé, les attentes ont changé, les pensées sur tout ont changé”, a ajouté le joueur de 28 ans de Sheffield.

“Depuis l’US Open, j’ai l’impression de vouloir jouer des événements que je veux jouer. Je vais dans des endroits où je veux être et où j’aime être, et c’est un excellent exemple de l’un d’entre eux.”

