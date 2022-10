Andalucia Masters: le rebelle LIV Adrian Otaegui triomphe sur le DP World Tour | Nouvelles du golf

Adrian Otaegui a remporté une victoire impressionnante

L’Espagnol Adrian Otaegui, qui a contesté avec succès les sanctions imposées par le DP World Tour pour avoir participé à des événements de LIV Golf, a remporté une victoire écrasante au Andalucia Masters.

Otaegui a pris une avance de six coups dans le tour final à Valderrama et n’a jamais été en danger d’être rattrapé, un 68 de clôture lui donnant un total record du tournoi de 19 sous le par.

Le Suédois Joakim Lagergren a également tiré 68 pour terminer six coups derrière, avec l’Australien Min Woo Lee trois autres coups en troisième position.

Otaegui était l’un des trois joueurs ajoutés au champ pour le Genesis Scottish Open de juillet après avoir fait appel contre leurs suspensions pour avoir joué dans l’événement inaugural LIV dans le Hertfordshire.

Les membres du DP World Tour qui ont joué sur le circuit rebelle financé par l’Arabie saoudite sans autorisation ont été bannis de l’Open d’Écosse et frappés d’amendes individuelles de 100 000 £.

Cependant, à la suite d’une audience devant Sport Resolutions (Royaume-Uni), les suspensions imposées à Otaegui, Ian Poulter et Justin Harding ont été temporairement suspendues, en attendant la décision sur leurs appels au fond. L’audience est prévue en février.

Otaegui a disputé trois des quatre premiers événements LIV, mais il n’est pas clair s’il participera à d’autres tournois.

Parlant de son quatrième titre DP World Tour, le joueur de 29 ans a déclaré Sports du ciel: “Je suis très, très fier.

“Je me sens si heureux d’avoir ma première victoire en Espagne, devant ces foules, sur mon parcours de golf préféré en Espagne. C’est tout simplement incroyable, la semaine s’est parfaitement déroulée.

“J’ai juste essayé de jouer mon jeu, j’ai essayé de jouer comme si j’étais carré et j’ai juste essayé de battre les autres aujourd’hui. J’ai essayé de rester concentré et de jouer chaque trou avec la même intensité et c’était l’objectif principal aujourd’hui. .

“Toute la semaine, les foules étaient absolument incroyables, surtout hier et aujourd’hui. Le paysage était incroyable avec tous les fairways étroits, tous les chênes-lièges, tous les spectateurs et tous les enfants – tout simplement incroyable.”

L’Espagnol Angel Hidalgo était en larmes en marchant sur le 18e green alors que la quatrième place scellait sa carte DP World Tour pour la saison prochaine.