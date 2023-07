Ancré par une ligne expérimentée, Prairie Ridge s’attend à ce que la défense rebondisse en 2023 – Shaw Local

Prairie Ridge ne s’inquiète pas de ce qui s’est passé en 2022 lors du camp de cet été, surtout défensivement.

Les Wolves ont mené une attaque à chaud lors du match pour le titre d’État de classe 6A la saison dernière, mais ont également présenté une défense qui a accordé une moyenne de 31,4 points par match. Les entraîneurs des relations publiques ne s’attendent pas à ce que l’attaque maintienne son rythme de 43,9 points par match de la saison dernière et ne pensent pas non plus que la défensive abandonnera autant de points.

Ils cherchent juste à s’améliorer.

« Nous nous concentrons principalement sur ce que nous pouvons accomplir cette saison », a déclaré Dom Creatore. « Nous allons avoir une puce sur notre épaule en tant que joueur défensif de ce qui s’est passé, nous allons essayer de faire mieux. »

Creatore dirigera un groupe de joueurs défensifs de retour qui ont acquis de l’expérience au cours d’une saison au cours de laquelle la défense a accordé plus de 20 points 10 fois et plus de 30 points six fois. Il a terminé sa saison junior avec 95 plaqués, huit pour une défaite, deux interceptions et deux récupérations d’échappés, ce qui lui a valu les honneurs de la première équipe de l’équipe 2022 Northwest Herald All-Area.

La clé du succès de cette défensive sera ce que l’entraîneur Chris Schremp considère comme l’une des meilleures lignes défensives qu’il a entraînées. John Fallaw, Walter Pollack, Gavin Tinch et Chris McCabe apportent tous l’expérience nécessaire à l’avant tandis que le secondaire comprend les choses dans les premières semaines.

Schremp s’est dit encouragé parce que la lignée des Wolves a les caractéristiques pour tout faire. Il a dit que la ligne est très athlétique et que tous les monteurs de ligne sont près du sommet des tableaux d’haltérophilie. La ligne est forte, physique et peut sortir du ballon, qui sont tous des ingrédients clés pour une ligne qui peut faire pression sur le quart-arrière et arrêter la course.

« Je pense que nous sommes vraiment forts au milieu, ce qui aide », a déclaré Schremp. « Tout type de poussée de la ligne D, libérant simplement ces secondeurs pour courir et faire des tacles, être agressif va très loin. »

Walter Pollack de Prairie Ridge s’entraîne à plaquer pendant l’entraînement le 11 juillet à l’école secondaire Prairie Ridge. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

La ligne défensive est également confiante dans ce qu’elle peut faire. À 300 livres, Tinch a travaillé sur sa vitesse pour rendre plus difficile pour le joueur de ligne offensive adverse de ralentir sa poursuite depuis le milieu.

Tinch a déclaré qu’il avait remarqué la confiance non seulement des joueurs de retour, mais aussi des nouveaux membres de la ligne défensive.

« Nous sommes assez intelligents sur nos têtes, et nous avons des méchants là-dedans », a déclaré Tinch. «Nous devenons assez dégoûtants. Notre éthique de travail est incroyable, nous nous précipitons tous vers le ballon. Nous savons tous ce que nous faisons, la fraternité est incroyable.

Les Wolves auront besoin que la défense soit prête dès le début de la saison avec une attaque qui présente de nouveaux visages, dont un nouveau quart-arrière. PR commence la saison contre deux styles d’attaque différents lorsqu’il accueille Jacobs le 25 août, puis affronte Crystal Lake South lors de la semaine 2.

PR a partagé la couronne de la Fox Valley Conference avec Huntley et Jacobs après avoir terminé 8-1 en saison régulière. Afin de passer de l’année dernière et de remporter un titre pur et simple, la défense des Wolves devra limiter ce que les ennemis du FVC peuvent faire.

« Nous allons vraiment avoir besoin d’une ruée vers les passes parce qu’il y a beaucoup de bons quarts dans notre conférence cette année », a déclaré Schremp. « Mettre cette pression sur ces quarts-arrière va être la clé. »