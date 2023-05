Anciens joueurs et entraîneurs du Yorkshire, dont Gary Ballance, Tim Bresnan, Andrew Gale sanctionnés par le CDC | Nouvelles du cricket

Six anciens joueurs et entraîneurs du Yorkshire – dont Gary Ballance et Tim Bresnan – ont été condamnés à des amendes et à des suspensions par la Commission de discipline de cricket (CDC) pour « utilisation présumée d’un langage raciste et/ou discriminatoire ».

Le club de cricket du comté de Yorkshire découvrira les sanctions auxquelles ils seront confrontés le 27 juin. Le Yorkshire a admis quatre chefs d’accusation, dont « l’incapacité à lutter contre l’utilisation systémique d’un langage raciste et/ou discriminatoire sur une période prolongée ».

Les six personnes peuvent faire appel des sanctions.

Sanctions du CDC dans leur intégralité :

Gary Ballance – une suspension de jeu de six matchs (qui prendra effet s’il revient au cricket réglementé par la BCE en tant que joueur) et une amende de 3 000 £. M. Ballance est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

John Blain – une amende de 2 500 £. M. Blain est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

Tim Bresnan – une suspension de trois matches (qui prendra effet s’il revient au cricket réglementé par la BCE en tant que joueur) et une amende de 4 000 £. M. Bresnan est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

Andrew Gale – une suspension de quatre semaines de l’entraînement de cricket (qui prendra effet s’il revient au cricket réglementé par la BCE en tant qu’entraîneur) et une amende de 6 000 £. M. Gale est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

Matthew Hoggard – une amende de 4 000 £. M. Hoggard est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

Richard Pyrah – une suspension de deux semaines de l’entraînement de cricket (qui prendra effet s’il revient au cricket réglementé par la BCE en tant qu’entraîneur) et une amende de 2 500 £. M. Pyrah est également formellement réprimandé, ainsi qu’une forte recommandation du CDC d’entreprendre un cours approprié d’éducation au racisme/discrimination identifié par la BCE, à ses propres frais, en particulier s’il a l’intention de retourner au cricket en tant que joueur ou entraîneur.

Plus tôt en mai, la BCE a recommandé des amendes totalisant 37 000 £ pour les joueurs inculpés dans le scandale du racisme dans le Yorkshire.

