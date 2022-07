Anciens favoris, nouveaux actes de retour à la foire du comté de Kane – Shaw Local

Après avoir été annulée en 2020 en raison de la pandémie, la foire du comté de Kane de l’année dernière a attiré 78 660 personnes – la meilleure fréquentation de la foire depuis 2018.

Le président du conseil d’administration de la foire du comté de Kane, Larry Breon, espère une bonne participation à la foire du comté de Kane de cette année, qui se tiendra du 13 au 17 juillet au parc des expositions du comté de Kane, situé à l’intersection de Randall Road et Oak Street à St. Charles. Il s’agit de la 153e édition de la foire.

Breon pense que le fait que la foire du comté de Kane ait été annulée en 2020 a contribué à ce que davantage de personnes se rendent à la foire de l’année dernière.

“Les gens voulaient sortir et faire quelque chose”, a-t-il déclaré. «Nous prévoyons toujours une bonne foule. Bien sûr, cela dépend de la météo. Si le temps n’est tout simplement pas très beau, la foule ne sera pas aussi bonne, et si nous avons du beau temps, nous avons une meilleure foule. C’est juste un peu comme ça que ça marche.

La foire du comté de Kane mettra en vedette d’anciens favoris tels que des courses de cochons quotidiennes, des courses de taureaux de championnat et un derby de démolition.

Le tracteur Illini State Pullers a fait la une de la tribune lors de la foire du comté de Kane 2021 à St.Charles le jeudi 15 juillet 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Un événement qui ne reviendra pas à la foire est un spectacle de tigres du Bengale. L’émission a généré des plaintes l’année dernière. Un groupe opposé à l’exploitation commerciale des chats sauvages a appelé le conseil du comté de Kane à prendre des mesures pour empêcher les actes d’animaux sauvages à l’avenir.

Breon a déclaré que la décision de ne pas ramener le spectacle du tigre cette année n’était pas nécessairement à cause de la controverse.

“Nous l’avions depuis quelques années et maintenant nous allons essayer quelque chose de différent”, a-t-il déclaré.

Comme les années précédentes, la foire proposera également un zoo pour enfants, une exposition de voitures classiques, des manèges de carnaval et de la musique live. La nouveauté cette année est le spectacle World of Wonders et Texas Tommy’s Wild West Revue.

Les jumeaux Nick (à gauche) et John Bronec, 10 ans, chevauchent le Sizzler lors de la foire du comté de Kane 2021 à St.Charles le jeudi 15 juillet 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Selon son site Web, le spectacle World of Wonders mettra en vedette des avaleurs d’épées, des cracheurs de feu, des magiciens et des artistes de l’évasion.

“Nous n’avions pas eu cela auparavant et nous avons pensé que nous allions essayer”, a déclaré Breon. «À l’époque où il y avait ce genre de spectacles. Ils ramènent ce genre de choses avec une touche moderne. Nous avions l’habitude d’avoir ce genre de choses à la foire du comté de Kane il y a des années et des années.

Wild West Revue de Texas Tommy présentera des coups de fouet et des tours de corde.

Célébrant son 10e anniversaire cette année, Dreams Dance Academy à St. Charles accueillera le concours de talents de la foire du comté de Kane à 16 h le 17 juillet à l’intérieur du bâtiment du Prairie Events Centre. Les pré-auditions auront lieu samedi à Dreams Dance Academy. Plus d’informations sur les pré-auditions et le concours de talents sont disponibles par e-mail [email protected]

“Cela leur donne un endroit pour se produire devant plus de gens”, a déclaré Breon. “Les gens peuvent venir voir les jeunes talents de la région.”

Katelyn Dorn, 13 ans, de St. Charles nettoie l’un de ses holsteins d’exposition le jour de l’ouverture de la foire du comté de Kane 2021 à St. Charles le mercredi 14 juillet 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Les clubs 4-H présenteront leurs projets à la foire. Cela inclut les animaux.

« C’est l’une des principales raisons de la foire, donner aux jeunes 4-H un endroit pour exposer leurs projets sur lesquels ils ont travaillé toute l’année », a déclaré Breon.

Plus d’informations sur la foire sont disponibles en allant sur le site Web de la foire du comté de Kane, kanecountyfair.com/Accueil.