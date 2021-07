Anciens Combattants oblige 115 000 travailleurs de la santé à se faire vacciner ou à se faire licencier

LE Département américain des Anciens Combattants fait vacciner 115 000 travailleurs de la santé ou risque de se faire licencier.

Le département est devenu la première grande agence fédérale à exiger que les travailleurs de la santé se fassent vacciner contre le COVID-19, car la variante delta agressive se propage et certaines communautés signalent une augmentation inquiétante des hospitalisations chez les personnes non vaccinées.

Les travailleurs devront être vaccinés Crédit : AFP ou concédants de licence

La décision de la VA est intervenue un jour où près de 60 grandes organisations médicales et de soins de santé ont lancé un appel aux établissements de santé pour exiger que leurs travailleurs se fassent vacciner.

À la VA, les vaccins seront désormais obligatoires pour le personnel de santé spécifié, y compris les médecins, les dentistes, les podologues, les optométristes, les infirmières autorisées, les assistants médicaux et autres personnes qui travaillent dans des établissements départementaux ou fournissent des soins directs aux anciens combattants, a déclaré le secrétaire de la VA, le secrétaire aux anciens combattants, Denis McDonough. .

Les employés auront huit semaines pour se faire vacciner.

« C’est le meilleur moyen d’assurer la sécurité des vétérans, d’autant plus que la variante delta se propage à travers le pays », a déclaré McDonough dans un communiqué.

« Chaque fois qu’un vétéran ou un employé de VA met les pieds dans une installation de VA, ils méritent de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger du COVID-19.

« Avec ce mandat, nous pouvons à nouveau faire et tenir cette promesse fondamentale », a-t-il ajouté.

Les groupes médicaux et de soins de santé qui ont lancé un appel pour des vaccins obligatoires comprenaient l’American Medical Association, l’American Academy of Nursing, l’American Public Health Association et, pour la première fois, un groupe de l’industrie des maisons de soins infirmiers.

LeadingAge, qui représente les maisons de soins infirmiers à but non lucratif et les établissements de soins aux personnes âgées, avait déjà préconisé d’informer les employés des maisons de soins infirmiers sur les avantages de se faire vacciner.

« Malheureusement, de nombreux personnels de santé et de soins de longue durée ne sont toujours pas vaccinés », ont déclaré les groupes dans un communiqué.

« Nous soutenons le nombre croissant d’experts et d’institutions qui soutiennent l’exigence d’une vaccination universelle des agents de santé. »

Plus à venir…

