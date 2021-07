Anciens Combattants devient la première agence gouvernementale américaine à MANDATE la vaccination contre le Covid-19 pour certains membres du personnel – RT USA News

Le ministère des Anciens Combattants a rendu la vaccination Covid-19 obligatoire pour quelque 115 000 de ses employés médicaux – la première agence fédérale à le faire, alors que des groupes médicaux faisaient pression sur la Maison Blanche pour un mandat à l’échelle nationale.

« Chaque fois qu’un ancien combattant ou un employé VA met les pieds dans une installation VA, ils méritent de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger contre [Covid-19],″ Le secrétaire de VA, Denis McDonough, a annoncé lundi après-midi.

L’ordonnance s’applique aux travailleurs de la santé en vertu du titre 38, à savoir les médecins, les dentistes, les podiatres, les optométristes, les infirmières autorisées, les assistants médicaux, les auxiliaires dentaires à fonction élargie et les chiropraticiens qui travaillent dans les installations de la Veterans Health Administration, leur rendent visite ou fournissent des soins directs aux anciens combattants, McDonough a expliqué.

On leur a donné huit semaines pour se faire vacciner et on leur a dit qu’ils recevraient quatre heures de congé payé après en avoir présenté la preuve. Alors que l’annonce de VA ne faisait aucune mention de sanctions pour ceux qui refusent, McDonough a déclaré au New York Times qu’ils feraient face « enlèvement possible ».





Quatre employés de VA, tous non vaccinés, sont décédés en « dernières semaines », a déclaré le secrétaire, ajoutant que trois ont été infectés par le « de plus en plus répandu » Variante delta du virus.

McDonough, qui était le chef de cabinet de la Maison Blanche pendant le deuxième mandat du président Barack Obama, a déclaré que sa décision était soutenue par la communauté médicale américaine – se référant à la lettre de lundi de 55 organisations médicales demandant des mandats de vaccins pour tous les travailleurs de la santé à travers les États-Unis.

La lettre a appelé la vaccination le « accomplissement logique de l’engagement éthique de tous les travailleurs de la santé à donner la priorité aux patients. »

La VA est la première agence gouvernementale à imposer les vaccinations. Le précédent pour les entreprises privées de le faire a déjà été créé. Le mois dernier, un système hospitalier du Texas a licencié plus de 150 employés qui ont refusé le mandat de vaccination. Plus de 100 d’entre eux ont intenté une action en justice pour arrêter la vaccination forcée, arguant que les vaccins actuels n’avaient été approuvés que pour une utilisation d’urgence et que leur mandat équivalait à une expérience médicale forcée.

Un juge fédéral a rejeté le procès, affirmant que les médecins et les infirmières avaient le choix d’accepter librement un vaccin Covid-19 ou « travailler ailleurs ».





