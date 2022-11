Anciens Combattants Canada surestime le nombre d’anciens combattants depuis des décennies

Anciens Combattants Canada surestime le nombre d’anciens combattants canadiens depuis des décennies – et les chiffres du recensement récemment publiés suggèrent qu’il pourrait y avoir 25 % d’anciens combattants de moins que ce que le gouvernement fédéral pensait auparavant.

Statistique Canada et Anciens Combattants Canada (ACC) s’efforcent de concilier la différence entre leurs chiffres, a appris CBC News.

Selon le recensement de 2021, il y a 461 240 anciens combattants au Canada, une baisse considérable par rapport aux 617 800 anciens militaires prévus par ACC.

L’explication peut résider dans la façon dont ACC et Statistique Canada comptent les anciens combattants.

Le recensement le plus récent contenait une question sur le service militaire pour la première fois en 50 ans. Il a été demandé aux répondants âgés de 17 ans ou plus le 11 mai 2021 s’ils avaient déjà servi dans l’armée canadienne.

ACC, pour sa part, arrive à sa projection annuelle de la population d’anciens combattants en utilisant un modèle mathématique fondé sur les données du recensement de 1971, l’enquête sur la population active de 1988 et les taux de survie annuels de Statistique Canada.

“Cela a amené ACC et Statistique Canada à réévaluer les estimations que nous utilisons depuis des décennies pour la population estimée d’anciens combattants”, a déclaré le porte-parole d’ACC, Josh Bueckert, dans un courriel.

D’autres facteurs pourraient entraver les efforts visant à brosser un tableau précis de la population des anciens combattants.

L’un de ces facteurs est l’image incomplète fournie par les recensements de 1951, 1961 et 1971 sur lesquels ACC fonde en partie ses estimations. Auparavant, selon Statistique Canada, le recensement ne demandait qu’aux hommes âgés de 35 ans et plus s’ils avaient servi dans l’armée canadienne ou dans d’autres forces alliées.

Le questionnaire abrégé du recensement de 2021, qui a été envoyé à tous les ménages, a élargi sa question pour inclure toute personne de 17 ans et plus, quel que soit son sexe. Il leur a demandé s’ils servaient ou servaient actuellement dans l’armée.

Selon Statistique Canada, une personne peut se définir comme quelqu’un qui a servi dans l’armée canadienne si elle a servi dans « la Force régulière ou la Première réserve en tant qu’officier ou militaire du rang ».

ACC repense la façon dont il compte les anciens combattants

Les estimations d’ACC étaient basées sur leur définition d’un ancien combattant, c’est-à-dire toute personne qui a suivi une formation de base et a été honorablement libérée des forces.

Le recensement est également basé sur l’auto-déclaration. Un porte-parole d’ACC a déclaré que cette approche pourrait également fournir une image incomplète, car certaines personnes qui se qualifient techniquement comme anciens combattants peuvent ne pas s’être identifiées comme anciens combattants.

L’écart n’affecte pas le financement d’Anciens Combattants Canada, car son modèle de financement n’est pas basé sur le nombre d’anciens combattants au pays, a déclaré un responsable du bureau du ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay. Les chiffres révisés pourraient toutefois avoir une incidence sur la façon dont le ministère planifie la politique à l’avenir.

Dans une déclaration aux médias, ACC a déclaré à CBC News qu’il ne fournirait aucune autre mise à jour sur le nombre d’anciens combattants jusqu’à ce qu’il réévalue la façon dont il compte les anciens militaires.

“Notre département travaille avec Statistique Canada sur la vérification continue des données recueillies lors du recensement 2021, dans le but de produire la vue la plus précise et la plus complète possible de la population canadienne d’anciens combattants”, indique le communiqué.

Ce n’est pas la première fois qu’Anciens Combattants a des problèmes avec ses calculs.

Une erreur comptable il y a des décennies a conduit le ministère à priver d’anciens soldats de prestations d’invalidité pendant un certain nombre d’années – une erreur qui a finalement coûté au gouvernement fédéral plus de 165 millions de dollars pour être corrigée.