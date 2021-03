Ils font partie de nos vies et de nos salons pendant des années alors que nous suivons les hauts et les bas de leurs amitiés, de leurs relations et parfois de leurs morts macabres, mais qu’arrive-t-il aux stars du savon une fois qu’elles quittent nos écrans?

Les anciennes stars d’EastEnders, Tony Discipline et Matt Lapinskas, apparaissent sur un podcast ce week-end, révélant comment ils ont changé leur vie après avoir quitté le feuilleton.

Ici, ils expliquent ce qui s’est passé ensuite et nous regardons où certaines de nos autres stars préférées se sont retrouvées …

Adam Thomas – Adam Barton, Emmerdale

Adam a passé neuf ans à jouer Adam Barton dans le feuilleton ITV avant de partir en 2018.







(Image: ITV)



Il a ensuite travaillé trois jours par semaine dans une société de gestion immobilière appartenant à un ami homme d’affaires.

Il a dit: «J’ai une famille à soutenir à la fin de la journée, donc j’avais besoin d’une sorte de revenu. C’est génial pour ma propre santé mentale de sortir et de commencer à travailler.

Puis, en 2019, il a ouvert un restaurant avec son meilleur ami.

Katie Jarvis – Hayley Slater, EastEnders

Katie a joué Hayley jusqu’en février 2019, mais après avoir quitté Walford, elle ne s’est pas reposée sur ses lauriers.

Katie qui travaille dur depuis a décroché un emploi dans un magasin discount B&M à Romford, dans l’est de Londres, déclarant à l’époque: «J’ai pris du recul par rapport à la comédie. J’ai un travail et je m’occupe de mes enfants.







(Image: BBC)



Katie a admis qu’en tant qu’actrice, elle avait eu de nombreux autres emplois entre les rôles, notamment être serveuse et travailler pour une société de cartes de crédit.

Sean Wilson – Martin Platt, rue Coronation

Sean a joué dans le feuilleton ITV de 1985 à 2005, mais a décidé de partir pour poursuivre sa passion pour le fromage.









Et, en 2009, Sean a créé une entreprise de fabrication de fromage, Saddleworth Cheese Company, dont les produits sont stockés à Asda.

Il fabrique également un bleu primé appelé Smelly Ha’peth.

Patsy Palmer – Bianca Jackson, EastEnders

Patsy Palmer est surtout connue pour avoir joué à Bianca Jackson jusqu’en 2014.

Mais après avoir quitté le feuilleton, elle a déménagé à Los Angeles avec sa famille.







(Image: BBC)



Là, elle s’est réinventée en tant que militante féministe, avec sa propre fondation pour aider les femmes à Hollywood.

L’actrice a créé la Commonwealth Lifestyle Foundation, qui vise à soutenir les femmes dans le besoin et à «connecter» les femmes les unes aux autres.

Elle a également défendu la campagne Time’s Up contre le harcèlement sexuel et les inégalités au travail.

Une source a déclaré: «Patsy a complètement changé sa vie et est une énorme championne pour les femmes à Hollywood. Cette cause est extrêmement importante pour elle. Elle soutient et motive beaucoup de femmes à travers sa fondation.

Patsy a également fait équipe avec une organisation caritative qui vient en aide aux femmes sans-abri de Los Angeles.

Matt Lapinskas – Anthony Moon, EastEnders

L’ancienne star d’EastEnders, Matt Lapinskas, a travaillé comme constructeur pour joindre les deux bouts pendant la pandémie.

L’acteur de 32 ans, mieux connu sous le nom d’Anthony Moon dans le feuilleton de la BBC1, déclare: «Ce n’est pas parce que vous avez été à la télévision une fois que vous ne pouvez jamais faire un autre travail. Vous devez être réaliste avec la vie. «

Matt, 32 ans, a rejoint EastEnders en 2011 en tant que cousin d’Alfie Moon. Mais après deux ans, les patrons ont dit à Matt, alors âgé de 23 ans, que son contrat n’était pas renouvelé.







(Image: BBC)



Il dit: «Ils voulaient changer un peu les choses. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient plus vraiment trouver grand-chose pour moi, alors ils me laisseraient partir. C’est un choc à cet âge et vous paniquez.

Après avoir quitté le spectacle, Matt a participé à Dancing on Ice en 2013 avec la patineuse professionnelle Brianne Delcourt, où il a atteint la finale.

Il a également travaillé dans le théâtre et est apparu dans des films.

Mais au début du verrouillage l’année dernière, il s’est rendu compte qu’il devait faire autre chose pour aider à payer les factures.

Il se souvient: «J’ai eu deux films et un panto annulé. J’étais constructeur avant d’être acteur. Beaucoup de mes amis dirigent des entreprises de construction, alors j’ai sauté dessus avec quelques-uns d’entre eux, faisant un peu de travaux de construction pour m’assurer que l’hypothèque continuait de tourner. J’ai maintenant lancé ma propre entreprise Brightside Builders. »









Mais Matt, 32 ans, qui vit à Ascot, dans le Berkshire, dit qu’il se classera toujours principalement comme acteur.

Il dit: «Ce n’est pas seulement en étant à la télé dans EastEnders ou Dancing on Ice que vous pouvez faire rire les gens, pleurer et sourire. Lorsque vous êtes un constructeur, vous le faites pour eux sous une autre forme et sous une autre forme.

«C’est toujours le secteur du divertissement. Il faut encore discuter avec les gens, il faut gagner le poste, il faut encore les charmer et faire de bonnes performances. »

Tony Discipline – Tyler Moon, EastEnders

Il est pompier depuis deux ans, mais l’ancien acteur d’EastEnders Tony Discipline admet qu’il est toujours hanté par son passé de showbiz.

Et les fans, supposons que son uniforme de pompiers fait partie d’un nouveau rôle.

Tony, 31 ans, qui a joué Tyler Moon dans le feuilleton, se souvient: «Je suis retourné au camion de pompiers et quelqu’un est passé et a dit: ‘Oh mon Dieu, que filmez-vous?’»









Se souvient Tony. «J’ai dit: ‘non, je suis pompier’, et il a dit: ‘non, qu’est-ce que c’est? Pour quel spectacle?

«Il y a eu quelques occasions comme ça.»

Tony, qui a grandi à Gravesend, dans le Kent, n’avait que 21 ans et travaillait au marché aux poissons de Billingsgate lorsqu’il a décroché le rôle du cousin d’Alfie Moon, Tyler en 2011.

Mais il a refusé de laisser la renommée lui monter à la tête.

Il dit: «J’ai toujours su que l’attention était due au spectacle. Quand j’étais au marché aux poissons, je n’obtenais pas cette attention! Mais, en 2013, les patrons lui ont dit que son séjour à Walford était terminé.







(Image: BBC)



Après EastEnders, Tony a suivi des cours de théâtre à Vienne et à Los Angeles.

Il a également fait des doublages et des courts métrages avant de se tourner vers le monde des affaires – y compris les événements de discothèques et la production vidéo.

Mais il y a seulement deux ans, Tony a postulé aux pompiers de Londres.







(Image: BBC)



Il dit. «Mon ami avait rejoint les pompiers de Londres et me disait à quel point cela lui plaisait. Cela ressemblait à un travail passionnant, avec beaucoup de variété et cela m’a vraiment séduit.

«J’ai aimé l’idée de travailler dans la communauté et j’ai réalisé que je serais fier d’en faire partie.»

Il ajoute: «Cela peut être assez dangereux.







(Image: BBC)



«J’ai combattu un incendie dans un immeuble, dans une boulangerie et dans une usine d’élimination des déchets.

«Mais je n’ai pas peur. Ce sont de vraies situations de vie ou de mort – ce n’est pas comme être sur le plateau d’EastEnders – alors vous devez simplement continuer.

Tom Watt – Lofty Holloway, EastEnders

Tom a joué Lofty jusqu’en 1988 – ne revenant que brièvement en 2019 pour assister aux funérailles du personnage Harold Legg.

Mais lorsque le travail d’acteur de Tom a cessé d’arriver, il s’est lancé dans le journalisme sportif en travaillant pour talkSPORT, BT Sport et BBC Radio 5 Live.







(Image: BBC)



Il a également été le nègre pour l’autobiographie de David Beckham en 2003.

Parallèlement à cela, Tom travaille en tant que membre du conseil consultatif pour BounceBack, une organisation caritative qui forme les ex-détenus.

Gemma Merna – Carmen McQueen, Hollyoaks

Gemma a joué Carmen glamour sur le feuilleton Channel 4 de 2006 à 2014.

Et, en 2007, elle a remporté le prix de la meilleure comédie aux British Soap Awards, mais elle a continué à travailler comme instructeur de yoga et entraîneur personnel.







(Image: C4)



S’exprimant en 2016, elle a déclaré: «J’enseigne 10 cours par semaine et j’adore ça. C’est formidable de trouver une passion dans la vie et je trouve que le yoga aide avec les nerfs avec les auditions.

Jeremy Edwards – Kurt Benson, Hollyoaks et Danny Shaughnessy, Holby City

Acteur de feuilleton en série, Jeremy a joué Kurt Benson dans Hollyoaks entre 1995 et 1999, puis a joué Danny Shaughnessy à Holby.







(Image: BBC)



Mais lorsque les offres d’emploi se sont taries, il a insisté sur le fait qu’il était «heureux de greffer» et est devenu un ouvrier pour joindre les deux bouts.

En 2011, il a été photographié en train de jeter de la terre dans une benne pour l’entreprise de jardinage d’un ami et il a également travaillé comme gardien de sécurité avant d’apparaître sur la version célébrité de X Factor.

* Pour entendre les histoires de Tony et Matt et celles d’autres stars du savon, connectez-vous au podcast Soap From The Box: https://soapfromthebox.buzzsprout.com/