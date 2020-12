«J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois queer.

Mardi, l’acteur nominé aux Oscars Elliot Page a reçu un soutien incroyable de ses fans et de la communauté trans après la Début, L’Académie des parapluies La star s’est révélée transgenre, une annonce que l’acteur a faite sur les réseaux sociaux.

L’acteur de 33 ans a déclaré que sa décision de devenir une personne transgenre, qui impliquait également de changer de prénom, est venue après un long voyage et avec un grand soutien de la communauté LGBTQ.

«Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique», a écrit Page. « J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail inlassable pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. »

«Plus je m’accroche à moi-même et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis», a ajouté Page, qui a déclaré que ses pronoms sont «il» et «elle».

Page a signé sa déclaration en disant: « Tout mon amour, Elliot. »

L’annonce de Page a été largement applaudie sur les réseaux sociaux par les fans, les collègues et les défenseurs des droits LGBTQ.

Félicitations, Elliot, pour votre engagement à vous exprimer pleinement et pour avoir été si ouvert et honnête à ce sujet. Vous avez rendu ce monde plus tolérant et aimant grâce à votre engagement, votre courage et votre vulnérabilité. Nous avons la chance d’avoir des personnalités publiques comme vous. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 2 décembre 2020

Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT !!! – Académie des parapluies (@UmbrellaAcad) 1 décembre 2020

Je voulais juste dire qu’en tant que pasteur qui a tant apprécié votre travail et continue de travailler pour créer une église qui confirme et se repent à la fois de son histoire de phobie queer et de transphobie, vous êtes vu et apprécié. Merci d’être toi-même, Elliot. Bénédictions. – Eric Atcheson, mais Advent-y (@RevEricAtcheson) 1 décembre 2020

Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT! J’ai hâte de vous revoir dans la saison 3! 🎻 🖤 – Netflix (@netflix) 1 décembre 2020

Votre cœur a toujours été grand et vous avez utilisé votre plateforme pendant des années pour vous présenter devant toute la communauté. Merci pour le don de votre vérité! 💫 – Raquel Willis (@RaquelWillis_) 1 décembre 2020

Elliot, je t’aime, je suis fier de toi et je t’admire. S’il vous plaît, continuez à être un phare de courage, de compassion et de force pour nous tous. 🙏❤️🙏 – James Gunn (@JamesGunn) 1 décembre 2020

Je souhaite elliot page et tout il / elle une très agréable soirée – IV ⚢dummy wlw⚢ (@Orquidiart) 1 décembre 2020

Elliot Page rend la Nouvelle-Écosse fière. – Kate Beaton (@beatonna) 1 décembre 2020

Page a souvent travaillé pour amener la vie de personnages LGBTQ à l’écran, y compris le film de 2015 Freeheld qu’il a produit et joué en tant que partenaire d’un détective de police mourant du New Jersey qui n’avait reçu aucune prestation de retraite.

(Avec entrées AP)