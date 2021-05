Ancienne vidéo de Virat Kohli-Anushka Sharma dansant au mariage de Yuvraj Singh-Hazel Keech

Virat Kohli et Anushka Sharma savent faire tourner les têtes lors de leurs apparitions publiques ainsi que sur les pages des réseaux sociaux. Le couple s’est marié en décembre 2017 après une cour de quelques années. Désormais, ils sont les fiers parents de leur petite fille Vamika qu’ils ont accueillie en janvier de cette année. Pendant leur parade nuptiale, Virat et Anushka ont été photographiés régulièrement, mais le couple a gardé le silence la plupart du temps sur leur relation.

Maintenant, nous avons mis la main sur une vidéo de Virushka dansant avec Yuvraj Singh lors de la fête de mariage de ce dernier à Goa en 2016. Dans la vidéo, le skipper indien est d’abord vu danser avec Yuvi sur des pistes punjabi et montrer ses mouvements de kickass . Puis Anushka les a rejoints et elle a bougé ses hanches en synchronisation avec Kohli. Le couple s’est bien amusé aux festivités de mariage de Yuvraj et Hazel Keech.

Avant la pandémie de coronavirus, Virat et Anushka ont jonglé entre leur vie personnelle et professionnelle pour passer du temps ensemble. Parlant de la même chose, l’acteur avait dit à Vogue India: « Les gens supposent que lorsque je visite Virat ou quand il me rend visite, ce sont des vacances, mais ce n’est vraiment pas le cas. Une personne travaille toujours. En fait, pendant les six premiers mois de notre mariage, nous avons passé 21 jours ensemble. Oui, j’ai en fait calculé. Donc, quand je lui rend visite à l’étranger, c’est pour prendre ce repas ensemble. C’est un temps précieux pour nous. «

Tout en l’appelant comme une lueur d’espoir pour passer du temps avec Anushka pendant le verrouillage, Virat avait déclaré à Star Sports: « C’est bien de savoir qu’il y a une lueur d’espoir dans n’importe quelle situation de la vie … Nous n’aurions jamais pu passer autant de temps. tous les jours les uns avec les autres. «