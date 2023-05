Ancienne prison de Joliet en reconstruction – Shaw Local

Cela devrait être une grande année pour la restauration de l’ancienne prison de Joliet, bien que la direction de la prison attende toujours 6,5 millions de dollars en subventions pour la payer.

Le musée historique de la région de Joliet, qui gère l’ancien centre correctionnel de Joliet, a attribué lundi un contrat de 5,5 millions de dollars à Berglund Construction pour la réparation de bâtiments ciblés comme ayant le plus besoin de réparations.

« Arrêtez l’hémorragie. C’est notre mantra », a déclaré le directeur exécutif du musée, Greg Peerbolte, au comité des prisons du conseil municipal de Joliet lors d’une réunion mercredi.

Peerbolte a fourni une mise à jour sur les plans de restauration rendus possibles par une subvention d’État de 3,5 millions de dollars et une subvention fédérale de 3 millions de dollars, toutes deux annoncées il y a plus d’un an.

« Nous n’avons toujours pas obtenu un dollar de cela », a déclaré Peerbolte.

Peerbolte a déclaré que le musée avait été informé que l’argent arrivait mais qu’il fallait du temps pour être distribué. Il s’attend à le voir plus tard cette année.

Entre-temps, le musée demande à la Ville de fournir 131 496 $ pour payer la firme Klein & Hoffman pour les travaux d’ingénierie effectués avant la construction. Le musée rembourserait la ville une fois qu’il aurait obtenu la subvention.

Le comité de la prison a voté pour recommander l’approbation du prêt, qui sera également soumis au comité des finances pour examen avant d’être envoyé au conseil municipal pour décision finale.

« Je ne veux pas prendre l’habitude », a déclaré le président du comité des prisons, Joe Clement, à propos du prêt. « Mais nous savons que les fonds arrivent. »

La ville et le musée sont partenaires dans le fonctionnement de la prison. La ville a un bail avec l’État, propriétaire de la prison. Le musée gère des événements et des visites dans l’établissement.

Peerbolte a déclaré que la prison allait de l’avant avec des plans de restauration pour faire avancer les travaux cette année.

« Pendant que nous travaillons à l’obtenir (l’argent de la subvention), nous avançons toujours avec le projet », a-t-il déclaré au comité. « Pour autant que nous puissions en juger, notre demande reste dans le budget. Mais vous y croyez quand vous le voyez.

Les bâtiments devant être réparés sont le bâtiment administratif, qui est déjà partiellement effondré, les blocs cellulaires, l’hôpital et la chapelle.

Deux sous-traitants travaillant avec Berglund sur le projet sont Corsetti Steel à Joliet et Bennett et Brosseau Roofing à Romeoville.

Peerbolte a souligné l’importance de l’entretien de l’installation vieillissante.

Il a dit qu’un gouffre qui s’est développé dans la cour de la prison l’année dernière lorsqu’un tunnel souterrain s’est partiellement effondré vient d’être rempli ces dernières semaines.

La prison construite en 1858 a été fermée par l’État en 2002, lorsque l’entretien s’est pratiquement arrêté. La ville a loué la propriété en décembre 2017 et s’occupe du site depuis.