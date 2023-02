Ancienne pépinière de Kelowna pour abriter des appartements

Un grand développement d’appartements proposé pour l’ancien site de la pépinière Westwind sera de retour devant le conseil municipal le 6 février.

La demande de Traine Construction and Development porte sur deux bâtiments à ossature de bois de cinq étages situés au 2165 Benvoulin Court.

Entre eux, les bâtiments contiendraient 187 unités, 237 places de stationnement et 166 emplacements pour vélos.

L’application comprend une aire de jeux, un jardin communautaire et un parc à chiens clôturé. Les espaces d’agrément intérieurs proposés pour chaque bâtiment comprennent un salon et un espace de remise en forme.

Le personnel recommande l’approbation de la demande de permis d’aménagement.

