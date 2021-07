Ancienne mine d’or roumaine classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui complique la bataille juridique en cours avec une entreprise canadienne

Lors de la dernière session du Comité du patrimoine mondial de l’organisme des Nations Unies, la mine de Rosia Montana a reçu le statut spécial de l’UNESCO en raison de son importance historique, remontant au deuxième siècle.

Selon le Conseil international des monuments et des sites, la mine historique « contient le complexe minier d’or souterrain romain le plus important, le plus vaste et le plus diversifié sur le plan technique actuellement connu dans le monde ».

Le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, a salué mardi l’inscription du site par l’UNESCO dans une publication sur Facebook, et a proposé que Rosia Montana « devrait devenir un modèle de valorisation du patrimoine par le développement durable du territoire ».

La décision de l’UNESCO n’a cependant pas été chaleureusement accueillie par tous. Le maire de la municipalité de Rosia Montana, Eugen Furdui, a fait valoir que le nouveau statut « n’apporte aucun avantage à la communauté ou au pays », en citant les dépenses supplémentaires pour rénover ou mettre à jour les bâtiments de la région et la bureaucratie nécessitant l’approbation de l’UNESCO.

La décision de l’organe de l’ONU a également ajouté des complexités supplémentaires à un différend juridique en cours entre la Roumanie et une entreprise canadienne, Gabriel Resources. La société a publié une déclaration affirmant que la décision de l’UNESCO est en « contradiction avec les obligations de la Roumanie en vertu de ses traités d’investissement en rapport avec les investissements de Gabriel ».

L’entreprise a déposé une plainte pour 4,4 milliards de dollars de dommages et intérêts en 2017 après que le gouvernement roumain a bloqué le projet de Gabriel Resources de construire sa propre grande mine dans la région après que des manifestations à l’échelle nationale ont éclaté en 2013. Le plan de l’entreprise canadienne aurait détruit quatre sommets de montagne et trois villages. dans la commune.

Le gouvernement roumain a déclaré la mine de Rosia Montana site d’intérêt historique en 2016.

