Ancienne maison, salle de prière ouverte aux thermes de Caracalla à Rome

ROME — L’un des exemples les plus spectaculaires d’anciens thermes romains, les thermes de Caracalla, est devenu encore plus spectaculaire. Les autorités de Rome ont ouvert jeudi au public une maison privée unique qui se trouvait sur le site avant les thermes, avec un plafond décoré de fresques et une salle de prière honorant les divinités romaines et égyptiennes.