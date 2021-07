Ancienne gare ferroviaire au Royaume-Uni transformée en espace de vie, en vente pour Rs 5,6 crore

Une ancienne gare au Royaume-Uni qui a été transformée en un bel espace de vie est maintenant en vente pour un montant énorme de 5,5 000 £, c’est-à-dire Rs 5,6 crore. La propriété attire beaucoup d’attention pour sa vue panoramique et les souvenirs de sa vie passée qui comprend une voiture de train dans le jardin. La maison était auparavant Station Halt à Brampford Speke, une partie de l’Exe Valley Railway dans le Devon. Il a été ouvert le 1er mai 1885, sur un embranchement construit par Great Western Railway (GWR). Bien que la transformation ne soit pas encore terminée, sa beauté pittoresque et son environnement verdoyant sont déjà en train de gagner des cœurs sur Internet.

Tel que rapporté par Métro, la propriété offre un salon qui s’ouvre sur le quai tandis que la billetterie a été transformée en chambre. Non seulement cela, mais il dispose également d’un chalet en bois et d’un étang qui le rendent plus attrayant. Dans l’ensemble, la propriété dispose de deux salles de réception, d’un salon de jardin, d’un salon, d’une cuisine et de trois chambres réparties sur 6,2 hectares. La propriété a été mise en vente sur Stags pour un montant considérable de 5 50 000 £. Selon ses descriptions, l’endroit est à 8 km du centre d’Exeter et n’est accessible qu’à pied, après une marche de 900 pieds de long. On peut aussi s’y rendre par un gué privé en été. Selon Stags, « la combinaison de la campagne environnante et de la rivière Exe qui longe le village offre un réseau de sentiers locaux avec une gamme de promenades fantastiques à proximité ».

La gare est devenue un chapeau sans nom pour les trains en 1923 lorsque tout le personnel a été renvoyé chez lui. Il a servi pendant près de 40 ans de station-service avant de se transformer en une maison de rêve.

