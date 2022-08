Ancienne formule chimique chinoise déchiffrée

Les ingrédients d’une ancienne formule chimique chinoise vieille de 2 300 ans ont finalement été identifiés, révélant de nouveaux secrets sur la métallurgie dans la Chine ancienne.

La formule provient du Kaogong ji, un texte chinois datant de 300 av. J.-C. qui a été qualifié de “plus ancienne encyclopédie technique connue”. Le texte traduit de la formule se lit comme suit : “Le jin est divisé en six, l’étain en occupe un. C’est le reçu pour les cloches et les récipients tripodes. Le jin est divisé en cinq, l’étain en occupe un. C’est le reçu pour les haches et les hachettes. .”

Au cours du siècle dernier, les chercheurs ont été incapables d’identifier deux des ingrédients clés connus sous le nom de “Jin” et “Xi”.

Mais maintenant, des chercheurs du British Museum et de l’Université d’Oxford affirment que les deux éléments mystérieux étaient très probablement des alliages pré-mélangés. Un article décrivant leurs découvertes devrait paraître en octobre dans la revue Antiquity.

“Ces recettes ont été utilisées dans la plus grande industrie du bronze en Eurasie pendant cette période”, a déclaré Ruiliang Liu du British Museum dans un communiqué de presse. “Des tentatives de reconstruction de ces processus ont été faites pendant plus de cent ans, mais ont échoué.”

Des études antérieures ont suggéré que les deux ingrédients étaient peut-être du cuivre et de l’étain, mais les chercheurs affirment que l’utilisation de cuivre et d’étain a produit un métal qui ne correspondait pas aux artefacts chinois de l’époque.

En analysant des pièces de monnaie chinoises anciennes, les chercheurs ont conclu que cet ancien processus de travail des métaux devait impliquer des alliages plutôt que des métaux purs. La combinaison la plus probable était un alliage cuivre-étain-plomb mélangé à un autre alliage cuivre-plomb.

“Cela indique une étape supplémentaire – la production d’alliages pré-préparés – dans le processus de fabrication d’objets en alliage de cuivre au début de la Chine”, a déclaré Liu.

Selon Liu, cette découverte ajoute “une couche supplémentaire mais jusque-là inconnue dans le réseau de production et d’approvisionnement de métaux en Chine”.

Les chercheurs affirment que leur découverte permet une meilleure compréhension des anciennes pratiques de travail des métaux en Chine et offre un exemple de la façon dont la science peut aider à résoudre les mystères historiques et linguistiques.