NATIONS UNIES (AP) – Un ancien membre du parlement afghan a exhorté lundi le monde à qualifier les talibans de régime d ‘«apartheid sexiste» en raison de sa répression des droits de l’homme, affirmant que l’étiquette d’apartheid était un catalyseur de changement en Afrique du Sud et peut être catalyseur du changement en Afghanistan.

Naheed Farid, une militante des droits des femmes qui était la plus jeune politicienne élue au parlement en 2010, a déclaré lors d’une conférence de presse de l’ONU qu’en raison des restrictions sévères imposées aux mouvements des femmes, de la fin de l’enseignement secondaire pour les filles et de l’interdiction des emplois pour les femmes, « J’entends de plus en plus d’histoires de femmes afghanes qui choisissent de mettre fin à leur vie par désespoir et désespoir.

“C’est l’indicateur ultime de la gravité de la situation des femmes et des filles afghanes – qu’elles choisissent la mort et que cela leur est préféré plutôt que de vivre sous le régime taliban”, a-t-elle déclaré.

Farid, maintenant à l’École des affaires publiques et internationales de l’Université de Princeton, a déclaré qu’elle n’était pas la première personne à qualifier les talibans de régime “d’apartheid sexuel”, mais elle a déclaré que “l’inaction de la communauté internationale et des décideurs en général rend important à nous tous de le répéter » afin que les voix des femmes en Afghanistan qui ne peuvent pas s’exprimer ne soient pas oubliées.

Elle a exprimé l’espoir que les dirigeants du monde se réunissant la semaine prochaine pour leur réunion annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies prendraient le temps de rencontrer et d’écouter les femmes afghanes vivant en exil, et commenceraient à comprendre que “l’apartheid sexuel” se produit en Afghanistan parce que les femmes sont “utilisées”. et mal utilisés », relégués à des niveaux subalternes de la société et privés de leurs droits humains par les talibans.

Lorsque les talibans ont gouverné l’Afghanistan pour la première fois de 1996 à 2001, les femmes et les filles étaient soumises à des restrictions écrasantes – pas d’éducation, pas de participation à la vie publique et les femmes étaient tenues de porter la burqa universelle.

Après l’éviction des talibans par les forces américaines en 2001 après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, et pendant les 20 années suivantes, les filles afghanes n’étaient pas seulement inscrites à l’école, mais à l’université, et de nombreuses femmes sont devenues médecins, avocates, juges, membres de parlement et propriétaires d’entreprises, voyageant sans couvre-visage.

Après que les talibans ont envahi la capitale le 15 août 2021, alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait chaotique d’Afghanistan après 20 ans, ils ont promis une forme plus modérée de régime islamique, notamment en permettant aux femmes de poursuivre leurs études et leur travail. à l’extérieur de la maison. Ils n’ont initialement annoncé aucun code vestimentaire, bien qu’ils aient également juré d’imposer la charia, ou la loi islamique.

Mais les partisans de la ligne dure des talibans ont depuis remonté le temps vers leur ancien régime sévère, confirmant les pires craintes des militants des droits et compliquant davantage les relations des talibans avec une communauté internationale déjà méfiante.

Farid a accusé les talibans d’utiliser les femmes comme « monnaie d’échange » pour exiger légitimité, fonds et aide de la communauté internationale. Elle a qualifié cela de « très dangereux », car les pleins droits des femmes et des filles afghanes doivent être un point de départ non négociable pour toutes les négociations avec les talibans.

Farid a appelé l’Organisation de la coopération islamique, composée de 57 nations musulmanes, et d’autres pays à créer une plate-forme permettant aux femmes afghanes de négocier directement avec les talibans sur les droits des femmes et les droits humains. Elle a également exhorté les pays à maintenir les sanctions contre les talibans, à maintenir les 183 dirigeants talibans sur la liste noire des sanctions de l’ONU, à interdire les représentants talibans aux Nations unies et à inclure des femmes dans toutes les délégations rencontrant les talibans.

L’ambassadrice norvégienne à l’ONU, Mona Juul, dont le pays supervise les questions afghanes au Conseil de sécurité de l’ONU et a organisé la conférence de presse, a déclaré qu’un an après la prise de pouvoir des talibans, “la situation des femmes et des filles s’est détériorée à une échelle et à une vitesse choquantes”. À titre d’exemple, elle a déclaré que l’Afghanistan était désormais le seul pays au monde à interdire aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année.

Najiba Sanjar, une militante des droits de l’homme et féministe, a déclaré qu’elle parlait pour faire entendre la voix de 17 millions de filles et de femmes afghanes qui n’ont plus de voix actuellement.

“Nous regardons tous les souffrances des femmes, des filles et des minorités sur les écrans de nos téléviseurs comme si un film d’action se passait”, a-t-elle déclaré aux journalistes. « Une véritable forme d’injustice se déroule sous nos yeux. Et nous observons tous en silence et participons à ce péché en restant complaisants et en l’acceptant comme une nouvelle normalité.

Elle a souligné une récente enquête sur les femmes en Afghanistan qui a révélé que seulement 4 % des femmes ont déclaré avoir toujours assez de nourriture à manger, un quart des femmes ont déclaré que leur revenu était tombé à zéro, la violence familiale et le fémicide en augmentation, et 57 % des femmes afghanes mariés avant l’âge de 19 ans. Elle a également cité des familles vendant leurs filles et leurs biens pour acheter de la nourriture.

Sanjar a exhorté la communauté internationale à exercer toutes les pressions possibles sur les talibans pour protéger les droits des femmes et des minorités à l’éducation et au travail tout en refusant la reconnaissance diplomatique.

“Parce que les droits des femmes sont des droits humains, ce qui se passe est déjà alarmant pour toutes les femmes du monde”, a-t-elle déclaré.

Edith M. Lederer, Associated Press