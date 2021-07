Ancienne critique : M. Night Shyamalan revient avec un thriller disque mais obsédant

Peu de choses sont plus délicieuses qu’un film avec un seul gros concept idiot qui s’enfonce dans le sol. Terrain? Qui en a besoin ! Développement de personnage? Inutile. Le navire coule et tout le monde doit descendre ; d’énormes fourmis mangeuses d’hommes ou des vers géants qui secouent la terre menacent l’humanité ; les zombies se dirigent par ici. Des films comme celui-ci évoquent un monde dans lequel tout est un peu insensé et absurde. Peu importe qui vous êtes, vous pourriez vivre une vie longue et épanouissante, ou vous pourriez vous faire piétiner par un dinosaure. La condition humaine, en deux heures.

Vieille, le dernier thriller du réalisateur sans cesse inventif – sinon toujours couronné de succès – M. Night Shyamalan, passe une grande partie de son temps à être ce genre de film. Cela ne gâche rien de dire que c’est un film où le vieillissement soudain et incontrôlable est le problème (il suffit de regarder le titre), et les personnages sont préoccupés de trouver comment y échapper.

Cela dit, si vous souhaitez éviter les vrais spoilers, tirez votre révérence maintenant.

La raison du vieillissement n’est pas tout à fait claire – il semble être causé par la plage Vieilleles personnages de sont en vacances, ou peut-être une falaise qui l’entoure ? En tout cas, comme le vieillissement vient pour nous tous, il vient donc, à un rythme accéléré, pour ceux qui sont arrivés dans cette petite crique à la recherche d’une journée rafraîchissante au bord de l’eau. Il y a Guy (Gael García Bernal) et sa femme Prisca (Vicky Krieps), dont le mariage est sur les rochers, et leurs deux jeunes enfants : Trent, 6 ans (Nolan River) et sa sœur de 11 ans Maddox (Alexa Swinton). Jarin (Ken Leung), une infirmière, est également là, tout comme sa femme psychiatre Patricia (Nikki Amuka-Bird). Une autre famille complète le groupe : un médecin (Rufus Sewell), sa belle épouse (Abbey Lee), sa mère (Kathleen Chalfant) et Kara, 6 ans (Kylie Begley).

Tous les membres du groupe séjournent dans un complexe à proximité et ont été emmenés sur la plage isolée par l’un des employés du complexe. (Conformément à la tradition, Shyamalan lui-même joue ce rôle.) Quand ils arrivent sur la plage, il n’y a qu’une seule autre personne, assise accroupie et silencieuse près de la falaise géante qui se dresse au-dessus. Maddox, à son grand plaisir, le reconnaît : c’est un rappeur, et dans peut-être la tournure la plus délicieuse du film, son nom de scène est « Mid-Sized Sedan ». (Il est joué par Aaron Pierre, qui a été dévastateur en tant que César dans la récente mini-série d’Amazon Le chemin de fer clandestin.)

Ils installent leurs glacières et leurs chaises et s’assoient un moment, mais ensuite les choses commencent à devenir… bizarres. Vraiment bizarre. Ils trouvent un corps, à leur grande horreur. Une petite tumeur bénigne dans l’abdomen de Prisca commence à se développer. Le médecin commence à dire des choses étranges. Les blessures n’agissent pas correctement. Quitter la plage semble impossible. Les enfants entrent dans l’adolescence sans prévenir. (Ils sont joués, à différents âges, par Luca Faustino Rodriguez, Mikaya Fisher, Petite femmec’est Eliza Scanlen, Héréditaireest Alex Wolff, et Ne laisse aucune tracede Thomasin McKenzie.)

il y en a plusieurs aimer à propos Vieille, en particulier son mouvement lent et mesuré. Le film crée un vaste paysage de terreur ensoleillé et en sueur. Le sens visuel particulier de Shyamalan, qui privilégie les cadrages inattendus qui produisent des images intéressantes, est pleinement visible, même lorsqu’il est entravé par le fait que les personnages sont simplement sur une plage, avec peu de choses à regarder qui ne sont pas dans l’arrière-plan. Pendant une grande partie du film, les personnages ont compris ce qui leur arrivait, même s’ils ne savent pas pourquoi, et l’action se limite à leurs tentatives d’échapper à l’île ou à l’inévitable.

Mais c’est aussi la quintessence d’une expérience « votre kilométrage peut varier ». Shyamalan n’est pas devenu plus habile à écrire des dialogues au fil des ans, et bien que les dialogues guindés puissent fonctionner dans certaines circonstances (dans les années 2004 Le village, cela a finalement eu du sens), cela ne rapporte pas ici. Ce n’est pas VieilleC’est l’exposition constante qui est le problème, autant que la sur-explication sans fin et maladroite. Les enfants ont-ils vraiment besoin qu’on leur dise ce que leurs parents veulent dire lorsqu’ils crient « Cours ! Cacher! »?

Ce scénario (ou peut-être une mauvaise direction) semble lier les mains de Vieilleest très bien moulé derrière leur dos. Dans les meilleurs moments du film, cependant, je me suis retrouvé à penser au film de Luis Buñuel de 1962 L’ange exterminateur, dans lequel un groupe de personnes riches se retrouvent piégés dans un salon, mystérieusement incapables de s’échapper alors que leur psyché, leurs relations et leur vernis de civilisation se désintègrent lentement. Ce film est carrément allégorique et évidemment satirique, surréaliste d’une manière qui hante même après sa fin. Son refus d’expliquer vraiment ce qui se passe est troublant.

Dans son dernier acte et la coda qui suit, Vieille devient plus sentimental, plus un drame familial que le film ne semblait l’être au début – et puis, tout d’un coup, cela se transforme en quelque chose comme de la science-fiction. Le changement n’est pas exactement une torsion, mais dans un film de M. Night Shyamalan, ce n’est pas inattendu. Vous savez en entrant qu’il y aura plus dans l’histoire, que vous finirez par découvrir ce qui se passe avec la… vieillesse. C’est pourquoi la bande-annonce du film montre tant de sa main; il sait que le public sera intrigué par tout ce qui est en fait événement. Ce gars a dirigé Le sixième sens, après tout. Il doit y avoir une explication.

Il y a, en effet, une explication – mais j’aimerais en quelque sorte qu’il n’y en ait pas. Pour la plupart des Vieille, la pure bizarrerie de la configuration est ce qui est si convaincant. Le film est vaguement basé sur le roman graphique Château de sable, de Pierre Oscar Lévy et Frederik Peeters, qui a une fin assez différente du film et qui, pour mon argent, est plus satisfaisante.

Alors que la logique Vieille donne du sens, je peux imaginer un meilleur film qui se termine 20 minutes plus tôt et donne moins de réponses, nous laissant avec plus de tristesse troublante et mélancolique qui accompagne toujours les histoires sur le vieillissement et la mortalité. Je pense à des films comme Elle meurt demain, qui ne prennent pas la peine d’offrir des explications et donc, je dirais, imitent mieux ce qu’ils essaient d’évoquer : l’absurdité et la tragédie de la vie.

En faisant pivoter l’intrigue puis en s’expliquant méticuleusement, Vieille est le pic Shyamalan – un peu sentimental, un peu surprenant, un peu laborieux. Comparé à ses films récents comme Un verre et Diviser, c’est quand même étrangement dépouillé, un mode qui lui va bien. Et les moments où Vieille est à la fois amusant à regarder et inquiétant.

Être vieux n’est pas, en soi, pire ou meilleur que d’être jeune. Pourtant, le sentiment que le temps s’écoule, que le sable du sablier tombe rapidement, va provoquer une angoisse existentielle chez les meilleurs d’entre nous. Quand l’un des VieilleLes personnages de déplorent, à un moment donné, que ce n’est tout simplement pas équitable qu’ils ont raté tant d’étapes dans la vie à cause de cette plage, ils n’ont pas tort. Franchement, après l’année pandémique que nous venons de traverser – et compte tenu de l’incertitude imminente de l’avenir – qui ne peut pas comprendre?

Donc à ses meilleurs points, Vieille puise dans quelque chose de primitif. La vie n’est-elle pas finalement un film d’horreur de haut niveau, dans lequel le concept est que nous allons tous mourir ?

Vieille est actuellement en salles.