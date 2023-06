Ancien vainqueur de la I-League et footballeur amateur : l’amour du football reste le même dans des parcours d’entraîneur contrastés à la RFYC Naupang League

La Naupang League a été conçue pour bénéficier principalement aux jeunes garçons et filles de l’État du Mizoram, mais les co-bénéficiaires du programme dans l’État vallonné seront sûrement les entraîneurs locaux.

Outre les quelque 1 500 jeunes dont vous faisiez partie, 17 entraîneurs ont également obtenu leur licence électronique avec l’aide des programmes Coach Education and Development de la Reliance Foundation Young Champs.

Chhakchhuak Lallawmzuala, dont la carrière de joueur l’a mené dans toute l’Inde, aide maintenant la prochaine génération de footballeurs de son état.

Le joueur de 33 ans, qui a joué pour des clubs comme Royal Wahingdoh, Shillong Lajong et a finalement également remporté la I-League avec son club natal Aizwal FC en 2016, a débuté dans une académie locale il y a près de deux décennies.

Des moyens modestes et des installations dépouillées l’ont façonné car il dit que malgré sa petite taille, il a travaillé dur.

« Je n’avais pas un gros physique. Si je peux le faire, mes garçons aussi. Vous avez juste besoin de vous mettre au travail », a déclaré Chhakchhuak Lallawmzuala.

Il était responsable de l’équipe Aizawl des moins de 11 ans de la Naupang League, qui comptait principalement des joueurs sous l’égide de la Mizoram Football Association.

Saluant les efforts de la Naupang League, Chhakchhuak a déclaré que le nouveau tournoi avait apporté un sens de « structure » à l’ensemble du système.

« Nous avions l’habitude de nous entraîner tout au long de l’année et à la fin, nous avons joué quelques matches amicaux avec des équipes de partout dans nos localités », a déclaré Lallawmzuala.

Il a dit que les choses simples – poteaux de but, maillots, bon football, ainsi qu’un nombre accru de matchs – ont aidé à susciter l’intérêt des enfants et des parents avec un enthousiasme croissant pour le match.

Parallèlement à la compétition de sept mois de la Naupang League, les entraîneurs ont organisé des séances d’entraînement décentralisées avec les joueurs, ce qui, selon lui, a aidé à la fois les enfants et les entraîneurs.

« Quoi que les enfants apprennent, ils ont une chance de l’utiliser dans les jeux. L’entraînement se déroule donc dans des situations de jeu, ce qui est crucial pour le développement technique », a déclaré Lallawmzuala.

Son équipe est sortie championne en battant Champhai A et l’équipe Best of Rest de la même région.

OPPOSÉ MAIS MÊME

L’homme dont il a eu raison en finale n’était qu’un entraîneur amateur l’an dernier.

Hmangaihsanga a découvert la Ligue Naupang et a décidé d’aligner une équipe de sa propre localité. Même s’ils n’ont pas remporté leur tournoi de district, il a été choisi pour diriger l’équipe Best of Rest.

Il a expliqué que la plupart des gens de la région jouent au football mais ont fini par faire autre chose dans la vie, mais maintenant avec le tournoi, il y a une voie pour les jeunes.

« J’ai joué mais seulement dans ma communauté, les gens de Mizo aiment le football, voyez-vous. Auparavant, ceux qui aimaient le football jouaient juste au jeu, mais avec le tournoi structuré, d’autres aussi s’inspirent de notre communauté. Le nombre de joueurs augmente », a déclaré Hmangaihsanga.

Il a saisi l’occasion d’améliorer sa compréhension du sport et a obtenu sa licence électronique, apprenant également des entraîneurs de la Reliance Foundation Young Champs, ce qui, selon lui, a aidé à canaliser sa passion.

Et comme de plus en plus d’entraîneurs sont en Inde, la conviction est que cela contribuera sûrement à l’amélioration du football indien.