Ancien Premier ministre israélien : la fin du jeu à Gaza doit être l’État palestinien

WAvec une guerre à grande échelle qui se déroule entre Israël et le Hamas, il est difficile d’imaginer une nouvelle aube de paix. Le nombre de morts à Gaza augmente chaque jour, un mois après que le Hamas a pris d’assaut le sud d’Israël, tuant 1 400 personnes et prenant des centaines d’autres en otages. Il s’agit d’un cycle de violence qui menace de paralyser l’imagination morale et politique des Israéliens et des Palestiniens, renforçant ainsi l’impression qu’un compromis restera à jamais hors de portée.

Mais selon l’un des plus anciens hommes d’État d’Israël, c’est précisément le moment de ressusciter l’objectif d’un processus de paix renouvelé.

« Je pense qu’il est nécessaire en Israël, dans les conditions les plus difficiles, de ne jamais perdre de vue l’objectif », a déclaré l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak au TIME. « La bonne voie est de se tourner vers la solution à deux États, non pas pour rendre justice aux Palestiniens, ce qui n’est pas la première de mes priorités, mais parce que nous avons un impératif impérieux de nous désengager des Palestiniens pour protéger notre propre sécurité, notre propre avenir, notre propre identité.

En d’autres termes : alors qu’Israël s’engage dans ce que beaucoup soupçonnent d’être sa guerre la plus longue et la plus dévastatrice, il devrait se préparer à faire des concessions douloureuses une fois celle-ci terminée. Autrement, prévient Barak, Israël perdra sa légitimité aux yeux de la communauté internationale. Elle ne parviendra pas à rassembler les pays arabes qui pourraient aider à reconstruire Gaza. Et elle restera hantée par une crise existentielle qui menace le caractère de démocratie juive de la nation.

Pour Barak, qui a été Premier ministre de 1999 à 2001 et ministre de la Défense de 2007 à 2013, c’est personnel. Au cours des 75 années d’histoire d’Israël, aucun dirigeant israélien n’a été aussi proche d’un accord de paix avec les Palestiniens. Grâce à une série de négociations en 2000, négociées par le président Bill Clinton, Barak a fait la toute première offre à Israël d’établir un État palestinien. La proposition incluait environ 97 pour cent de la Cisjordanie ; tout Gaza, où Israël avait encore des colons ; et une capitale à Jérusalem-Est. «C’était historique», a écrit Clinton dans ses mémoires. “La balle était dans le camp d’Arafat.”

Malheureusement, c’est là que le ballon est resté. Le dirigeant palestinien Yasser Arafat a rejeté la proposition et a déclenché une attaque stratégique d’attentats suicide contre Israël, connue sous le nom de Deuxième Intifada. L’épreuve qui a duré quatre ans et demi a entraîné la mort de plus de 1 000 Israéliens par les guérilleros palestiniens, la mort de plus de 3 000 Palestiniens par les forces militaires israéliennes lors de frappes de représailles et une blessure psychique qui a dévasté le mouvement pacifiste israélien.

Mais aujourd’hui, face à un autre conflit sismique, le soldat le plus décoré d’Israël affirme que le pays ne peut pas revenir au statu quo d’un État unique. L’adhésion totale de deux États est la seule voie pour sortir de l’abîme. Dans une interview de grande envergure menée sur Zoom depuis le domicile de Barak à Tel Aviv, nous avons également discuté des fins possibles pour Gaza après la guerre, de l’avenir politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de la façon dont le massacre du 7 octobre a transformé la psyché israélienne.

Ce qui suit a été édité et condensé pour plus de clarté.

Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris l’attaque ?

Il est immédiatement apparu clairement qu’il s’agissait du coup le plus grave que nous ayons subi depuis la création de l’État d’Israël. Israël a été créé pour créer un endroit sur terre où les Juifs peuvent vivre et dormir en toute quiétude. Des bébés ont été brûlés, ouvrant le ventre d’une femme enceinte, tirant sur leurs parents devant leurs jeunes enfants. Tirer sur toute une famille en se serrant dans les bras et en les brûlant. C’est une image que nous n’avons jamais vue.

Pour ma génération, l’expérience formatrice de la vie a été la guerre de 1973. Il est clair pour moi que pour les personnes qui ont à peu près mon âge en 1973, et même plus jeunes, ce sera l’expérience formatrice de leur vie. Cela définira ce qu’ils pensent d’Israël et du projet sioniste.

Pourquoi pensez-vous que le Hamas a fait cela maintenant ?

Ils auraient pu le faire il y a un mois ou deux mois plus tard. Cela est probablement dû à leur intention de bloquer l’accord trilatéral avec les États-Unis, l’Arabie Saoudite et Israël. Netanyahu s’est fait un devoir de montrer que cet accord pourrait être la preuve finale de sa thèse selon laquelle Israël peut parvenir à la paix avec une nation arabe de premier plan comme l’Arabie saoudite sans régler la question palestinienne.

Pourquoi Israël était-il si mal préparé ?

Ce fut un échec majeur de notre renseignement. Nos renseignements étaient censés nous donner une alerte stratégique précoce. Disons, il y a plusieurs mois, parce que le Hamas l’a préparé pendant plus d’un an, et qu’il aurait dû y avoir une alerte tactique précoce dans les 12 heures précédant l’attaque. Nous ne pouvons pas le clarifier complètement pour le moment. Cela ne sera clarifié que lorsqu’il y aura une enquête complète. Mais je suis convaincu que c’est un échec. Un échec à tous les niveaux.

Quelle est la part de responsabilité de Netanyahu ?

Lorsque les gens accusent Netanyahu d’être responsable, ils ne pensent pas à l’incapacité des services de renseignement à nous avertir. C’est un échec du renseignement. Personne n’a dit que Netanyahu devait connaître les détails tactiques si cela n’avait pas été rapporté.

.

Il existe deux autres sources. Pendant cinq ans, il a eu pour politique que le Hamas était un atout et l’Autorité palestinienne un handicap. Netanyahu avait l’habitude de dire que quiconque s’oppose à une solution à deux États devrait soutenir son attitude envers le Hamas, qui consiste essentiellement à le laisser vivre et se battre. Il les a essentiellement soutenus en autorisant les Qataris à envoyer quelque 1,5 milliard de dollars sur cinq ans dans la bande de Gaza ; environ la moitié a été utilisée par le Hamas pour renforcer ses capacités militaires. C’est cet élément qui inquiète le peuple israélien. Tout le monde se souvient qu’il a renforcé le Hamas et tenté de supprimer l’Autorité palestinienne.

Quelle en est la raison ? Si vous avez la vision d’un État unique et que votre objectif politique principal est de bloquer toute solution potentielle à deux États, il est dans votre intérêt de maintenir le Hamas en vie. Si les Américains ou les Européens vous approchent et vous demandent : pourquoi diable ne négociez-vous pas avec les Palestiniens ? Vous pouvez toujours leur dire : comment pouvons-nous négocier avec eux ? Abou Mazen [the nickname, or kunya, for Palestinian Authority President Mahmoud Abbas] ne contrôle pas la moitié de son peuple à Gaza. Et personne n’est prêt à négocier avec le Hamas à Gaza parce que c’est une organisation terroriste. Cette situation a donc servi Netanyahu, elle a servi sa vision, elle a servi sa stratégie à long terme.

Israël fait face à de nombreuses condamnations internationales en raison du nombre croissant de victimes civiles à Gaza. Bien entendu, le Hamas est connu pour intégrer son vaste réseau de tunnels et d’installations militaires dans des quartiers urbains densément peuplés, ce qui rend les choses très compliquées. Mais Israël peut-il mener cette opération militaire sans causer autant de victimes civiles ?

Nous ne pouvons pas et ne prétendrons pas pouvoir le faire sans dommages collatéraux et sans que des civils ne soient tués. Nous nous engageons à faire tous les efforts possibles pour le minimiser. Nous prévenons à l’avance. Nous utilisons tout, de la radio aux brochures. Nous avons même repris pendant une courte période le réseau de télévision de la bande de Gaza pour le diffuser directement à tous.

Nous voulons qu’environ 1,1 million de personnes quittent le nord de la bande de Gaza. Quelque 800 000 ont déjà déménagé. Le Hamas les menace et dit aux civils de rester et même de se concentrer dans certains endroits où ils savent que nous savons qu’ils ont des postes de commandement ou d’autres installations ou infrastructures. C’est une tragédie, mais nous ne pouvons pas accorder l’impunité au Hamas parce qu’il utilise son pouvoir coercitif sur les citoyens.

Selon vous, quelle est l’issue politique de cette guerre ?

Cela ne peut pas être prédit. Cette opération doit être exécutée sous quatre contraintes différentes. La première question est la question des otages. C’est un problème très délicat. L’autre contrainte est que cela va s’étendre au nord avec le Hezbollah. Il existe probablement des cellules dormantes du Hamas et d’autres organisations terroristes en Cisjordanie, probablement même une milice chiite soutenue par l’Iran déployée dans l’ouest de l’Irak ou en Syrie au-delà du plateau du Golan. C’est une contrainte très sévère. Nous n’avons aucun intérêt à ouvrir un deuxième front, mais cela échappe peut-être à notre contrôle.

La troisième contrainte est le droit international. Nous sommes attachés au droit international. Mais nous savons par expérience que, malgré le soutien presque universel dont nous bénéficions actuellement, celui-ci s’érodera très rapidement. Il y a de nombreuses victimes parmi les civils dans la bande de Gaza. Je pense que les Américains resteront à nos côtés plus longtemps, mais pas pour l’infini. Nous devons également en tenir compte. La dernière est : à qui passe-t-on le flambeau ? Nous n’avons pas l’intention d’y rester pendant les 20 prochaines années, et ce n’est pas facile de trouver quelqu’un à qui le transmettre.

C’est la grande question : qu’est-ce qui vient ensuite ? Certains responsables israéliens et américains ont lancé l’idée de créer une force internationale de maintien de la paix dirigée par des Arabes pour gérer Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne puisse en reprendre le contrôle. Pensez-vous que c’est possible ?

Il y a quinze ans, j’étais ministre de la Défense lors d’un de ces affrontements avec le Hamas, qui se terminait généralement par un accord négocié par l’intermédiaire des Égyptiens, qui apportait le calme pendant deux ans. Même alors, la question était : pourquoi ne pas écraser complètement le Hamas ?

Alors j’ai approché [former Egyptian President Hosni] Moubarak et lui a demandé : la prochaine fois que nous affronterons le Hamas, nous pourrons l’écraser complètement si nous avons quelqu’un à qui nous pouvons transmettre le contrôle de Gaza. Ma proposition était qu’après le prochain tour, vous exigez que nous nous retirons sans conditions. Nous insisterons pour écraser le Hamas et ensuite, une fois la mission terminée, nous nous retirerons environ deux mois plus tard à une condition : quelqu’un de responsable nous le prendra. Ensuite, avec le soutien d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, vous pourrez diriger une force arabe multinationale composée d’Égyptiens, de Jordaniens, de Marocains, etc. pour diriger la bande de Gaza pendant une période limitée de trois à six mois. Après quoi, vous le transmettrez progressivement à l’Autorité palestinienne, propriétaire originel des lieux internationalement reconnu. Il m’a dit : “Oh, non, non,…