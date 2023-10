Ancien partenaire commercial de Strussions retrouvé | Actualités, Sports, Emplois

L’ancien partenaire commercial de deux résidents du comté de Belmont retrouvés assassinés à leur domicile, porté disparu depuis juin, a été retrouvé plus tôt cette semaine, selon les autorités.

Selon le bureau du shérif du comté de Pottawatomie en Oklahoma, les forces de l’ordre du comté de Harris, au Texas, les ont informés qu’Andrew Griffin avait été retrouvé sain et sauf et avait été placé en détention en vertu de mandats d’arrêt non exécutés contre LeFlore et le comté d’Oklahoma.

En juillet, le PCSO a annoncé qu’il recherchait Griffin, qui avait été vu pour la dernière fois à Shawnee, Oklahoma, le 29 juin.

Il avait quitté le domicile d’un membre de sa famille pour aller travailler dans la région de Midland/Odessa, au Texas.

Griffin conduisait un véhicule de société, une camionnette Dodge Ram 2023.

Griffin était l’ancien partenaire commercial de Tom et Angela Strussion, qui ont été retrouvés morts à l’intérieur de leur maison sur Trails End Drive, à Belmont, après qu’un incendie y ait été signalé le 21 septembre 2021. Quelques jours plus tard, le shérif du comté de Belmont, David Lucas, a annoncé leur les décès étaient le résultat d’un double homicide.

À cette époque, Lucas a déclaré que Tom Strussion avait 52 ans et était propriétaire de deux restaurants locaux Salsa Joe’s – un à l’est de Morristown et un à Wheeling.

Angela Strussion avait 49 ans, selon Lucas.







