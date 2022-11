Ancien officier: l’Alabama “ne contrôle pas” les prisons d’État

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Un ancien agent pénitentiaire a comparé vendredi les prisons de l’Alabama à un “pays du tiers monde avec un sol en béton” et a déclaré qu’il pensait que les responsables fédéraux devraient intervenir dans le système.

“Le département des services correctionnels de l’Alabama ne contrôle aucune prison en Alabama et ne l’a pas été depuis un moment”, a déclaré Stacy George, qui a récemment démissionné après 13 ans et demi au centre correctionnel de Limestone.

George, qui s’est présenté au poste de gouverneur en 2014 et 2022, s’est entretenu avec des journalistes et des proches de prisonniers à l’extérieur du siège du Département des services correctionnels, affirmant qu’il souhaitait que les gens entendent la vérité sur ce qui se passait à l’intérieur. George a récemment démissionné en raison de complications d’une blessure.

Il a décrit le fait d’être entré au travail et d’avoir vu des traînées de sang dans la prison, des détenus menaçant de se suicider avec des nœuds coulants ou des lames de rasoir, et des niveaux de personnel si bas qu’il était difficile de surveiller la prison ou de s’occuper des détenus dans le besoin.

« Nous devons traiter les gens comme des êtres humains. Tout le monde est en danger – les officiers, les personnes incarcérées », a déclaré George.

George a dit que parfois, neuf agents travaillaient dans la prison qui abrite 2 200 détenus. Il a dit qu’il devrait y en avoir environ 35. “Il pourrait y avoir des gens qui saignent à mort dans la cellule et personne ne le sait même pendant des heures”, a déclaré George.

George, un républicain, a déclaré qu’il pensait que la politique contribuait au surpeuplement. Les politiciens et les juges demandent de longues peines de prison pour les délinquants, a-t-il dit, alors qu’il y a une pression politique pour maintenir les taux de libération conditionnelle bas.

George a déclaré qu’il espérait que les fonctionnaires fédéraux interviendraient dans le système. George a déclaré que les conditions se sont rapidement détériorées ces derniers mois. Les rapports du département montrent que le nombre d’agents de sécurité est passé de 2 177 le 31 octobre 2021 à 1 879 le 30 juin.

En septembre, les détenus de l’Alabama ont entamé une grève du travail pour protester contre les conditions dans les prisons de l’État, refusant de travailler dans les cuisines des prisons, les blanchisseries et plus encore.

Le département des services correctionnels de l’Alabama, dans une déclaration à al.com, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la déclaration de George concernant les effectifs.

“La dotation fait l’objet de litiges en cours et d’ordonnances judiciaires”, a déclaré l’ADOC. « De plus, la divulgation de numéros de personnel spécifiques dans une installation crée le risque d’un problème de sécurité. Pour ces raisons, le Département n’est pas en mesure de commenter les effectifs spécifiques et/ou les implications.

« Cependant, le Département participe activement à un certain nombre d’initiatives visant à recruter et à retenir des agents correctionnels et d’autres membres du personnel des établissements, y compris du personnel médical et de santé mentale. L’accent mis sur la dotation en personnel des installations est une priorité du Ministère. L’État a augmenté le salaire des officiers, mais continue de se débattre avec le personnel.

Le ministère américain de la Justice a intenté un procès en cours contre l’Alabama au sujet des prisons qui, selon lui, sont « criblées de violence entre prisonniers et gardiens contre prisonniers ».

Le procès accuse l’Alabama d’exploiter des prisons où les conditions sont si mauvaises qu’elles violent l’interdiction par la Constitution américaine des châtiments cruels et inhabituels. Alors que l’Alabama a reconnu les problèmes dans les prisons d’État, l’État conteste les allégations du ministère de la Justice sur les conditions inconstitutionnelles et combat le procès devant les tribunaux.

