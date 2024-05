{{#rendered}} {{/rendered}}

L’ancien animateur de « Jeopardy », Mayim Bialik, a déclaré que c’était un « véritable défi » d’être un libéral et un fervent partisan d’Israël après l’attaque terroriste du 7 octobre.

Apparaissant mercredi dans l’émission « The Sage Steele Show », Bialik a été interrogé sur le silence général venant d’Hollywood alors que la guerre entre Israël et le Hamas se déroulait.

« Comme ce dont nous avons parlé avec ça, vous savez, les Jeux olympiques de traumatologie, n’est-ce pas ? Il semble n’y avoir de place que pour une seule douleur dans ce genre de conversation », Bialik dit à Steele. « Il y a de la place pour la douleur de chacun. Vous pouvez contenir toutes ces choses en même temps. »

« C’est un véritable défi d’être une personne libérale qui croit également qu’Israël a le droit d’exister. Mais je suis un libéral au cœur saignant. C’est un endroit vraiment très étrange. C’est une intersection étrange », a déclaré Bialik.

La star de « Big Bang Theory » a poursuivi : « Lorsque le 7 octobre s’est produit, et partout dans le monde, avant même qu’Israël, vous savez, ait eu le temps de récupérer les corps, il y a eu une célébration. Cela a touché une corde sensible chez tous les Juifs. dans le monde. Et, vous savez, le peuple juif est souvent le canari dans la mine de charbon. Et oui, c’est très douloureux.

« Avez-vous eu des conversations avec des amis qui ont des voix et ont choisi de garder le silence ? » » demanda Steele.

« Ouais », a répondu Bialik. « Je pense que quiconque pense qu’il faut célébrer le massacre de personnes innocentes, c’est une conversation très différente. Mais même avec mes enfants, mon aîné en particulier, vous savez, il y a une conversation à avoir sur ce que cela signifie quand l’antisémitisme augmente à cause de la politique du gouvernement israélien – avec laquelle nous ne sommes peut-être pas d’accord avec la politique du gouvernement israélien – mais qu’est-ce que cela signifie lorsqu’il y a une augmentation mondiale de la haine envers un groupe de personnes à cause des politiques d’un gouvernement qui ne le fait pas ? Je ne les représente même pas ? C’est ce qu’on appelle problématique.

Bialik a poursuivi : « Donc, pour moi, il y a une véritable distinction à faire, et oui, je ne comprends pas les gens qui célèbrent le terrorisme contre qui que ce soit… Cela a été très douloureux. J’ai beaucoup de famille en Israël, le la grande majorité de ma famille est en Israël. Et c’est compliqué, et [I’ve got] famille de tous les côtés du spectre politique. Et j’ai de la famille en uniforme en ce moment, vous savez. Mais encore une fois, les actions du gouvernement israélien ne devraient avoir aucun impact sur la façon dont les gens traitent les Juifs dans votre résidence universitaire. »

Bialik a été l’une des célébrités hollywoodiennes les plus franches à s’exprimer après le 7 octobre.

En novembre, l’actrice nominée aux Emmy Awards a dénoncé les groupes féministes pour leur silence sur les crimes brutaux commis par les terroristes du Hamas contre les femmes.

« Il y a eu une absence odieuse et flagrante d’organisations de femmes dans le monde entier condamnant sans équivoque le viol et la torture systématiques des femmes le 7 octobre par le Hamas », a écrit Bialik sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. « Des viols collectifs brutaux, des tortures sexuelles et des meurtres de fœtus se sont produits, point final. Où sont les voix ‘CROYEZ-LES’ ? »

« Ces crimes contre les femmes ont été dans de nombreux cas documentés par les terroristes eux-mêmes et diffusés à la vue du monde entier », a-t-elle ajouté. « Ceux d’entre nous qui se sont battus pour les droits des femmes et ont cherché à crier sur les toits lorsque les corps des femmes sont utilisés à la guerre pour le plaisir sadique des agresseurs sont stupéfaits de voir à quel point le monde est resté silencieux à ce sujet. »