Ancien entraîneur de boxe indienne Om Prakash Bhardwaj No More

Om Prakash Bhardwaj, ancien entraîneur en chef national et premier lauréat du Dronacharya en boxe, est décédé des suites d’une brève maladie ici jeudi. Il avait 82 ans et laisse dans le deuil deux fils et une fille. Son épouse Santosh était décédée le 6 mai.

«Il avait le cœur de lion. Intrépide, audacieux et confiant. Il était un ambassadeur de la boxe indienne à bien des égards. Outre la formation des boxeurs et la gestion des équipes, il ferait tout son possible pour trouver des sponsors pour les boxeurs », a déclaré Jay Kowli, ancien secrétaire général de la Fédération indienne de boxe (BFI).

Il était l’un des officiels impliqués dans l’organisation d’un combat entre boxeurs indiens, dont Kaur Singh, et Muhammad Ali au début des années 1980 à New Delhi.

Bhardwaj était affectueusement connu sous le nom d’OP Ji dans le cercle de boxe et était une personne chaleureuse qui partageait un rapport avec le président pakistanais de l’Association internationale de boxe (AIBA) de l’époque, Anwar Chowdhary, a déclaré Kowli.

Bhardwaj a pris sa retraite de l’Institut d’entraînement physique de l’armée à Pune en 1973 et a rejoint l’Institut national des sports de Patiala. «Il a joué un rôle déterminant dans le lancement du cours de boxe NIS en 1975. J’étais parmi le premier groupe d’étudiants», a déclaré l’entraîneur lauréat du prix Dronacharya, Gurbux Singh Sandhu, qui a succédé à Bhardwaj.

Sandhu a révélé que Bhardwaj était un étudiant ainsi qu’un enseignant pendant le cours de diplôme de 1975 à Patiala.

«Nous avons tous les deux obtenu un diplôme la même année. Il avait une passion pour la boxe et a travaillé dur pour améliorer le profil de la boxe en Inde », a ajouté Sandhu.

Bhardwaj a été l’entraîneur en chef de la boxe de 1975 à 1993. Il a rejoint la Sports Authority of India (SAI) en tant qu’entraîneur en 1984 et a pris sa retraite au début des années 1990. Il a reçu le Dronacharya en 1985.

Sandhu, qui était l’assistant de Bhardwaj, est ensuite devenu l’entraîneur en chef au début des années 1990.

Le point culminant de la carrière d’entraîneur de Bhardwaj a été les Jeux asiatiques de Séoul en 1986, lorsque l’équipe de boxe masculine indienne a remporté des médailles dans les 12 catégories de poids.

«L’Inde a remporté cinq médailles d’argent et sept de bronze. Ensuite, monsieur Bhardwaj a été déclaré meilleur entraîneur d’Asie », a déclaré un ancien boxeur international.

Bhardwaj est également connu pour son hospitalité.

«Pour préparer la Coupe du monde 1990, je suis resté chez Bhardwaj Sir pendant trois mois car je n’ai pas pu m’entraîner seul à Rohtak, Haryana», a déclaré Sarbjeet Sangwan, vainqueur de la médaille de bronze de la Coupe du monde 1990.

Après avoir pris sa retraite de l’ISC au début des années 1990, Bhardwaj a créé une académie de boxe dans sa maison de New Delhi.

« Je dirais qu’il avait une passion pour la boxe », a ajouté Sangwan.

