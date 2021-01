David Martindale a été approuvé pour continuer en tant que patron de Livingston après une audience de la SFA. Photo par Ian MacNicol / Getty Images

Le patron de Livingston, David Martindale, a été autorisé à continuer dans son rôle de manager au club après que la Scottish Football Association (SFA) a approuvé sa nomination malgré son passé criminel.

Martindale a été condamné à six ans et demi de prison en 2006 pour drogue et blanchiment d’argent.

Le joueur de 46 ans a fait face mardi à une audience de la SFA au cours de laquelle il a été déclaré «personne apte et appropriée» pour continuer à gérer l’équipe de la Premiership écossaise.

Martindale a été nommé en novembre pour remplacer Gary Holt et a guidé l’équipe vers neuf victoires et deux nuls pendant son mandat.

Un communiqué du club disait: «Le club est ravi qu’un résultat positif ait été atteint, qui nous permet de tracer une ligne sous cet épisode particulier et donne à David la chance de se concentrer pleinement sur son rôle de manager du club de football.

« Nous pensons que c’est le résultat correct et pensons que cela envoie un message positif dans toute la société. »

Livingston est cinquième du classement et s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue avec une victoire 1-0 contre St. Mirren dimanche.

« Je voudrais remercier tout le monde à la SFA, SPFL et surtout je voudrais remercier chaque personne sur les réseaux sociaux – les fans, les experts et les médias pour leur soutien », a déclaré Martindale.

« Un grand merci également à la députée Hannah Bardell, Angela Constance MSP et au professeur Phil Scraton et je suis ravi que la SFA m’ait donné une chance de progresser dans ma carrière avec le Livingston Football Club. »