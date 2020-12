Le président américain Donald Trump est connu pour faire des déclarations élevées et souvent non vérifiées. Le Parti républicain sortant a récemment perdu l’élection présidentielle de 2020 face au challenger démocrate Joe Biden. Et malgré son refus d’admettre sa défaite et ses allégations non fondées de « fraude électorale », une vieille vidéo du Pakistan devient virale pour une raison étrange.

La vidéo présente une femme vêtue de hijab qui prétend être la «vraie» fille de Trump.

Se référant au POTUS comme étant son « walid », la femme dans la vidéo peut voir des journalistes dire aux journalistes: « Donald Trump est mon vrai père et je veux rencontrer mon père ».

La femme a également déclaré que Trump avait dit à sa mère qu’elle était imprudente et qu’elle ne pouvait pas prendre soin de sa fille. Elle a ajouté que Trump et sa mère se disputaient souvent à ce sujet.

La vidéo, initialement publiée en décembre 2018, a été redistribuée sur les réseaux sociaux en septembre puis à nouveau à la suite de la perturbation électorale de Trump et est redevenue virale.

La vidéo a reçu plusieurs réactions au moment de sa sortie initiale et n’a pas réussi à faire de même après sa réapparition en 2020.

Pendant ce temps, Donald Trump, qui est le père d’Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Barron Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, s’est réfugié à la Maison Blanche dans ce que beaucoup appellent sa tentative de « coup d’État en douceur ». rejeter la victoire électorale de Biden le 8 novembre. Le candidat démocrate et président élu entrera à la Maison Blanche avec la Première Dame Jill Biden en janvier 2021.