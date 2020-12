Tavon Austin dit qu’il a toujours les mêmes compétences qu’il possédait lorsque ses impressionnants temps de course de 40 verges l’ont aidé à se hisser au huitième choix du repêchage de la NFL 2013.

Austin a hâte de montrer que le dernier ajout de Green Bay Packers relance sa carrière.

Je suis toujours explosif, a déclaré Austin mercredi. Si quelque chose, je suis toujours 4.3. Quand je ne suis plus 4,2, je sais que je suis 4,3. J’avais l’impression que ma formation parlait d’elle-même à quel point j’étais explosive et des choses comme ça.

Les Packers ont signé Austin cette semaine pour renforcer une unité de réception qui n’a pas plus de profondeur que la formation à trois reprises du Pro Bowl Davante Adams, Marquez Valdes-Scantling et Allen Lazard. C’est peut-être une dernière chance pour Austin, qui n’a jamais tout à fait été à la hauteur de sa haute position de repêchage.

Austin note que depuis qu’il a rejoint la NFL, il a joué pour une variété de quarterbacks et dans de nombreux systèmes d’attaque différents. Le speedster de 1,5 mètre espère que Green Bay lui donnera une chance de stabilité.

J’espère que je viendrai juste ajouter un peu plus de menace à l’attaque, laisser les gens ouverts, et parfois je vais aussi prendre le ballon et montrer ce que je peux faire, a déclaré Austin.

Les 49ers de San Francisco ont mis Austin sur une réserve blessée pour la saison et ont par la suite conclu un accord de blessure avec lui pour un problème au genou. Austin a déclaré qu’il se sentait mieux au cours des trois dernières semaines.

Il a maintenant retrouvé l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, qui était le coordinateur offensif des Rams en 2017 alors qu’Austin était encore à Los Angeles. Austin a passé ses cinq premières saisons avec les Rams, qui ont échangé contre l’ancienne star de la Virginie-Occidentale avec le huitième choix au total au repêchage 2013. Austin a joué pour les Cowboys de Dallas de 2018 à 19.

Il est très explosif, a déclaré LaFleur. J’aime sa façon de travailler et l’énergie qu’il apporte toujours. Nous devions l’habituer à ce que nous faisions et à ce que nous appelons les choses. Il y a une petite différence entre ce que, certaines des choses que nous appelons ici et ce que nous avons fait quand nous étions à Los Angeles ensemble, et il a définitivement fait quelques arrêts depuis. Alors voyez où il est, évaluez-le et enregistrez-le tous les jours.

Austin dit qu’il a déjà remarqué une différence dans ce que c’est de travailler avec le quart-arrière des Packers, Aaron Rodgers. Il a noté comment le double MVP pourrait poser une question au hasard pendant les réunions pour s’assurer que tout le monde connaît la tâche.

Je l’ai toujours respecté, mais maintenant que je suis dans la salle de conférence avec lui, vous pouvez certainement dire que c’est une grande différence, a déclaré Austin. Je pensais que j’étais un grand gars d’université et je connaissais mes affaires, mais comparé à lui, je ne sais vraiment rien.

Austin pense qu’il peut aider une équipe de différentes manières.

Ses 15 prises de touché et ses 10 passes de touché montrent qu’il peut remplir une variété de rôles, que ce soit une route de passage ou un balayage de jet. Austin a également l’expérience du retour des punts.

Essentiellement, je suis un receveur, et pour être juste, je suis aussi un porteur de ballon, a déclaré Austin. Il s’agit de demander à quelqu’un de vraiment me donner la chance et de vraiment croire en moi, de me mettre à l’aise et de laisser Ta faire ce qu’il fait de mieux, comme je l’ai fait toute ma vie.

Rodgers dit que la polyvalence d’Austins peut faire la différence.

J’étais un fan de Tavons à l’université, a déclaré Rodgers. Je me souviens de l’avoir regardé à quel point il était électrique.

Austin pense qu’il peut encore créer une étincelle. Maintenant, il a la chance de le prouver.

Je suis reconnaissant, a déclaré Austin. Une chose que je peux dire, c’est que je suis reconnaissant. Cela a été un long chemin pour moi à travers mes blessures. Ça a été un long chemin pour quelqu’un qui me fait vraiment confiance.

