Ancien chef du culte magique qui canalise Ghost of Trump s’exprimant à CPAC

TOKYO — Même selon les normes des prétendus kooks et escrocs que l’on trouve couramment sur la liste de CPAC, l’un des orateurs de cette année a une expérience extraordinaire qui comprend la façade d’une organisation qui prétendait – en toute sincérité – être en mesure de canaliser la divinité gardienne de Donald Trump à travers un médium magique.

L’ancien chef politique d’une secte japonaise appelée Happy Science, Jay «Hiroaki» Aeba, est à l’affiche de vendredi.

Comme Trump, Aeba a été accusé de fraude chez lui, mais il ne pense pas que cela devrait être retenu contre lui.

Nous avons demandé des éclaircissements à Aeba, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. Il est maintenant à la tête de l’Union conservatrice japonaise, bien qu’il ait déclaré l’année dernière qu’il croyait toujours en Happy Science.

Le gourou d’Aeba, Ryuho Okawa, prétend être un dieu vénusien nommé El Cantare qui a créé la vie sur terre – et est aussi une réincarnation du Bouddha, juste au cas où vous vous poseriez la question. Okawa n’est pas seulement un habilleur élégant et une divinité autoproclamée, mais il dit qu’il a le pouvoir de canaliser les esprits de toute personne, vivante ou morte. Il prétend avoir eu un grand réveil en 1981 et a par la suite fondé la religion Happy Science (Kofuku no Kagaku) ​​en 1986. En termes américains, il est comme Billy Graham croisé avec Shirley MacLaine. Il a canalisé les esprits de Jésus, Kim Jong II, et en 2016, il a même réussi à obtenir une interview exclusive avec l’esprit gardien de Donald Trump.

Dans cette rencontre incroyable, l’esprit de Trump a correctement déclaré, via Okawa, qu’il serait le prochain président.

Vous n’avez jamais rien vu de tel que l’esprit de Donald Trump possédant un visionnaire japonais et discutant du cheesecake de New York comme une métaphore politique. C’est dommage que le Dieu (Okawa) lui-même ne puisse pas se rendre à CPAC mais au moins son ancien disciple, Aeba parle.

CPAC, qui dure dimanche après-midi, présente les meilleurs et les plus brillants du parti républicain et de ses alliés, comme l’insurrection suscitant le sénateur du Missouri Josh Hawley, et l’assortiment habituel de renards et de démons de NewsCorp de Rupert Murdoch. Aeba devrait monter sur le podium juste après Donald Trump Jr et parler de la menace de la Chine contre les États-Unis

Ce ne sera pas la première fois qu’Aeba prend la parole lors de l’événement, – bien qu’il prétende être le premier Japonais à parler sur la scène principale de l’événement.Si vous lisez le profil en ligne d’Aeba en anglais, il ne semble pas y avoir de mensonges. à première vue, mais il y a ce que les jésuites appelleraient des péchés par omission.

Il est un commentateur et chroniqueur conservateur autoproclamé et président de l’Union conservatrice japonaise (JCU) qui a été fondée en 2015. Le profil dit: «Jay a assisté à son premier CPAC en 2011 et a fondé JCU en 2015 en tant qu’équivalent du conservateur américain. Union (ACU). En 2017, la JCU et l’ACU ont co-organisé le tout premier CPAC international à Tokyo, où des experts de toute l’Indo-Pacifique se sont rencontrés pour discuter de questions aussi cruciales que la sécurité économique et militaire de la région face à l’expansionnisme chinois, le nucléaire menace posée par la Corée du Nord, le développement et réglementation du marché de la crypto-monnaiet…. À ce jour, JCU et ACU ont accueilli quatre CPAC japonais ».

Tout ceci est vrai. Ce que sa biographie ne mentionne pas, c’est qu’Aeba a été membre de la secte japonaise Happy Science pendant de nombreuses années et a également été une figure majeure dans la création de leur bras politique, le Happiness Realization Party.

Apparemment, le culte Happy Science enseigne qu’Okawa, le fondateur est un dieu, et ce n’est qu’en suivant ses enseignements que l’on peut obtenir le bonheur dans cette vie et dans la suivante. Ils croient aux extraterrestres, à la réincarnation et aux multi-dimensions. Certains des enseignements s’inspirent de la voie octuple bouddhiste et prêchent l’amour, la sagesse et la réflexion sur soi. Pourtant, en même temps, la secte enseigne également que le massacre de Nanjing n’a jamais eu lieu et que le Japon doit abandonner sa constitution pacifiste, se réarmer au maximum et se préparer à une guerre cataclysmique.

Un magazine hebdomadaire a rapporté que le capital total du groupe était proche de 1,8 milliard de dollars – argent provenant de l’encouragement des croyants à acheter des exemplaires des nombreux livres d’Okawa, de l’extraction de dons somptueux auprès de leurs adeptes et de séminaires d’auto-assistance organisés par l’organisation. Bien sûr, ils vendent également des prières et des charmes. Pendant la pandémie, Happy Science s’est retrouvée dans l’eau chaude pour vendre des «remèdes» contre le COVID-19.

Happy Science – non content d’être une puissance spirituelle – a lancé son propre parti politique en 2009, et Aeba a été le premier chef du parti. Il a ensuite occupé le poste de chef de la division de recherche et a occupé de nombreux autres postes au sein du parti. En 2011, alors qu’il participait à son premier CPAC, il était toujours membre exécutif du Happiness Realization Party et a vraisemblablement commencé à réseauter avec l’élite conservatrice américaine dans l’espoir de donner au Happiness Party une aura de légitimité.

Aeba, qui a également utilisé le pseudonyme Jikido «Jay» Aeba, et passe parfois par Jay H. Aeba, est né en 1967 et est diplômé de l’élite de la division de droit de l’Université Keio en 1989. En 1990, il a rejoint le siège de Happy Science et en En mai 2009, il est devenu leur chef politique. Il a occupé le poste de chef des relations publiques de l’organisation. En 2013, il devient chef de la division recherche et investigation. En 2015, il a officiellement quitté le parti et créé l’Union conservatrice japonaise. La relation qu’Aeba a eue avec son ancien parti après la création de JCU n’est pas tout à fait claire, mais ses relations avec Happy Science semblent tendues – un peu comme la relation de Trump avec le GOP. Bien que, dans une interview publiée l’année dernière dans le magazine SEIRON, il ait déclaré qu’il croyait toujours à Happy Science.

Le 6 avril 2020, il a changé son nom pour Hiroaki Aeba. Trois jours plus tard, le 9 avril, Happy Science a publiquement désavoué tout lien avec Hiroaki Aeba alias Jikido Aeba et le JCU sur leur site Web. Pourquoi? Peut-être parce qu’en avril de l’année dernière, deux magazines ont fait état d’un scandale au sein de la JCU qui semblait impliquer Aeba dans une éventuelle fraude impliquant une crypto-monnaie. Selon les articles, Aeba a collecté près de neuf millions de dollars pour créer une monnaie virtuelle appelée Liberty. Dans ses efforts de collecte de fonds, il a utilisé une photo de lui-même et de Donald Trump dans une brochure distribuée à des investisseurs potentiels. La photo a suffi à convaincre beaucoup de sa crédibilité.

Les médias japonais rapportent que ce qui est arrivé aux près de neuf millions de dollars de financement utilisé pour créer la monnaie virtuelle reste un mystère et que cela a entraîné des combats internes au sein de la JCU.

Le JCU a déclaré au Daily Beast dans un courrier électronique au sujet de l’inconduite présumée de la crypto-monnaie: «Jay [Aeba] et JCU sont en train de traiter et de résoudre ce problème avec la coopération d’experts, y compris des avocats. »

Une chose est sûre: la photo de Trump et Aeba est bien réelle.

Il y a quelques similitudes entre Aeba et Trump. Ils sont tous deux des opportunistes politiques, des orateurs charismatiques, adeptes de l’utilisation des relations avec des célébrités pour rehausser leur image – et tous deux ont été accusés de fraude. Pour Aeba, ses photos et ses rencontres avec Trump lui ont donné un air de prestige et d’accès parmi les archi-conservateurs japonais. Il a peut-être utilisé cela pour son propre gain personnel plutôt que pour le bénéfice du culte Happy Science, mais cela semble bien fonctionner.

Alors qu’Aeba était membre du Parti de la réalisation du bonheur, le bras politique de la secte, il leur a donné accès à la richesse et à l’influence du Parti républicain. JCU a déclaré au Daily Beast: «Depuis sa création [in 2015] JCU n’a jamais eu de relation avec Happy Science (HS) ou le Happiness Realization Party (HRP). Quant au président Jay Aeba, il a également complètement quitté l’organisation HS et HRP. En ce qui concerne sa croyance religieuse personnelle, nous ne le savons pas car la JCU a une politique de liberté religieuse pour tous ses membres et son personnel.

Les partisans de Trump à CPAC peuvent craindre que le Parti républicain tente de sortir de l’ère Trump, mais même s’il revient en tant que candidat à la présidence pour 2024, Trump est mortel, contrairement au chef de secte Okawa, il ne prétend pas qu’il le sera. réincarné encore et encore et vivre éternellement.

C’est là que le culte Happy Science est utile. Même après sa mort, le fantôme de Trump peut continuer à tirer les coups via un médium magique pendant des années.

Maintenant, n’est-ce pas quelque chose dont il faut être heureux?

