Ayant averti que les vaccins sont le seul soutien du pays contre les nouvelles variantes à propagation rapide du coronavirus, le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a déclaré dimanche que les dirigeants fédéraux et étatiques devaient « frapper la réinitialisation et adopter une nouvelle stratégie »pour obtenir beaucoup plus de tirs dans les armes dès que possible.

S’exprimant sur «Face the Nation» sur CBS News, le Dr Gottlieb a déclaré que les 40 millions de doses actuellement disponibles pourraient contribuer grandement à protéger les 50 millions de résidents du pays âgés de 65 ans et plus en particulier.

«Je pense que nous devons adopter une approche globale et la diffuser par différents canaux», a déclaré le Dr Gottlieb, «y compris les magasins à grande surface, y compris les sites fédéraux dont l’administration Biden parle de se tenir debout. . Nous devons tout essayer dès maintenant pour créer plusieurs points de distribution. »

Selon données des Centers for Disease Control et Prévention, 22,1 millions de doses avaient été envoyées aux États vendredi mais seulement environ 6,7 millions de personnes avaient reçu la première des deux doses nécessaires. Ces données sont en retard par rapport aux allocations les plus récentes d’au moins quelques jours.