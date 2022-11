Anchorage Zen Community recherche la conscience assis en silence

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Pendant plus de trois décennies, les membres de la communauté zen d’Anchorage se sont réunis dans des lieux inhabituels – d’un centre commercial animé à un garage reconverti – avec la même intention : simplement s’asseoir et méditer en silence.

Plus nomades, ils ont trouvé calme et stabilité dans un petit zendo, ou salle de médiation, niché en bordure de deux quartiers de la ville la plus peuplée d’Alaska et épicentre de la culture urbaine.

Être bouddhiste à Anchorage est à la fois universel dans la pratique et unique à la vie en Alaska. La communauté zen d’Anchorage est influencée par les rythmes saisonniers de l’État le plus au nord, qui comprennent des hivers longs et sombres ainsi que des étés courts lorsque le soleil ne plonge que sous l’horizon pendant de brèves périodes, a déclaré Genmyo Jana Zeedyk, qui est le prêtre résident depuis plus d’un an. décennie.

Les hivers de l’Alaska, dit-elle, sont en fait propices à la méditation assise du bouddhisme zen, ou zazen, une pratique qui, selon eux, peut les aider à atteindre un plus grand sens de soi.

“Les gens ont une vie très active et sportive dans la neige, mais lorsque les activités ralentissent, cela donne plus d’opportunités pour zazen”, a-t-elle déclaré. “Il y a le calme qui accompagne la neige – les conditions permettent d’être plus facilement à l’intérieur et de s’asseoir.”

Bruit, famille, responsabilités, rien ne s’oppose à leur zazen, qui a débuté dès la fondation de la communauté en 1986 après avoir rencontré pendant des années de manière informelle des adeptes d’autres branches du bouddhisme.

Un jour récent, Zeedyk est entrée dans le zendo, s’est inclinée devant une statue en bois du Bouddha, puis devant des membres de la communauté, avant de s’asseoir sur un oreiller rond. Vêtue de longues robes noires et brunes, elle ferma les yeux lorsqu’un membre du groupe sonna une cloche marquant le début de la méditation.

À l’intérieur, seules l’inspiration et l’expiration des respirations à l’unité et la toux occasionnelle pouvaient être entendues alors que le silence enveloppait la pièce. Dehors, un avion rugissait au-dessus de la métropole tentaculaire. Anchorage abrite environ 300 000 personnes et le point de départ de vagues de touristes et d’amateurs de plein air à la recherche d’expériences lointaines dans un État romancé pour ses hivers et ses aventures dans les montagnes voisines.

Les longues journées ensoleillées de l’été offrent également à la communauté zen d’Anchorage une chance de pratiquer la méditation en marchant dans les parcs voisins, a déclaré Zeedyk.

« Zazen fonctionne mieux lorsqu’il est pratiqué régulièrement, jour après jour », a déclaré Judith Haggar, la trésorière du centre. “Cependant, en été, lorsque la lumière semble omniprésente, zazen semble avoir une influence stabilisatrice au milieu de toute l’énergie de 19 heures de lumière du jour.”

De retour au zendo, plusieurs minutes passèrent jusqu’à ce que des claquettes zen claquent, et la douzaine de personnes autour d’elle dans le zendo se levèrent et commencèrent à marcher lentement en cercles. À la fin, Zeedyk a réfléchi à la manière dont les pratiquants peuvent trouver une conscience et une compassion stables et stables dans leurs tâches quotidiennes – sortir les poubelles, balayer les poils de chien, laver la vaisselle.

Yaso Thiru, membre du groupe, a déclaré que ce message résonnait en elle : « Ce que j’aime vraiment dans cette pratique, c’est que, comme elle l’a dit, ce n’est pas comme se retirer de ce monde. Il s’agit de faire partie de ce monde et d’être un praticien.

Thiru a grandi dans une famille hindoue au Sri Lanka, un pays à majorité bouddhiste. Elle s’est intéressée au bouddhisme et a rejoint le groupe d’Anchorage après le déclenchement de la pandémie de coronavirus.

Un sens de la communauté est vital dans l’Alaska peu peuplé, qui représente environ un cinquième de la taille de l’ensemble des 48 États inférieurs, a déclaré Zeedyk. En raison des coûts plus élevés et des approvisionnements limités dans cet État massif et éloigné, ils adoptent une philosophie interdépendante et de fortune au profit de leur communauté bouddhiste, a-t-elle déclaré.

« Ce qui est unique dans notre communauté, c’est que nous sommes loin de partout et il y a toujours cet engagement à venir ici, à pratiquer dans cet endroit très éloigné », a déclaré Zeedyk.

Leur travail dépasse les murs du zendo. Ils ont offert une école du dharma pour les enfants et font de la sensibilisation communautaire en nettoyant les ruisseaux, en organisant des repas-partage communautaires et en visitant les prisonniers pour partager les enseignements du Bouddha.

La méditation a été une expérience transformatrice pour de nombreuses femmes en prison, a déclaré Haggar. Pendant plus de deux décennies, elle et d’autres membres de la communauté ont enseigné le zazen, le yoga et le dharma aux femmes du centre correctionnel de Hiland Mountain. Le programme a été interrompu pendant la pandémie de coronavirus.

«C’était une éducation pour moi… Ce n’était pas du tout saint de ma part. J’ai vraiment adoré y aller », a déclaré Haggar. « Nous avons eu les discussions les plus merveilleuses. … Nous nous sommes connectés à plusieurs niveaux … et cela a énormément amélioré ma vie.

Alors que la méditation se terminait récemment au zendo d’Anchorage, elle a dit au revoir aux autres. Brian Schumaker, qui se dit praticien débutant, a réfléchi aux bienfaits du zazen dans un monde frénétique plein de distractions.

“De nos jours, nous entendons tous tellement de mots, nous entendons notre esprit de singe et tout est fou. Tout bipe vers vous », a-t-il dit. “Et si nous voulons être centrés et présents, alors pour moi, il est avantageux de prendre du temps loin de toutes ces choses.”

___

Luis Andres Henao, Associated Press