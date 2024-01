Anchorage ramasse 100 pouces de neige alors qu’il reste encore beaucoup d’hiver en Alaska

ANCRAGE, Alaska – De nombreuses régions des États-Unis sont confrontées à un déficit de neige cet hiver, y compris les grandes villes situées le long du corridor de l’Interstate 95, comme New York. Mais une ville qui a connu bien plus que sa juste part de conditions hivernales cette saison est Anchorage, en Alaska.

Anchorage a reçu un record de 104,9 pouces de neige au 30 janvier, ce qui en fait la première fois que la ville ait vu 100 pouces ou plus de neige après avoir éclipsé cette marque le 29.

En comparaison, Anchorage voit généralement 48,8 pouces de neige en moyenne à ce stade de la saison, elle est donc actuellement 56,1 pouces au-dessus de la moyenne.

Et il reste encore beaucoup d’hiver à faire, ce qui offrira à la ville davantage de possibilités de récupérer des accumulations de neige supplémentaires.

Climatologue Dr Brian Brettschneider a déclaré que même si El Niño est en place, cela ne signifie généralement pas qu’Anchorage reçoit plus de neige.

« Environ les deux tiers du temps, les hivers El Niño sont moins enneigés ici », a-t-il déclaré. “Mais un tiers du temps, il neige davantage. Alors, parfois, toutes les étoiles s’alignent. Et c’est ce qui s’est passé ici.”

Brettschneider a déclaré qu’il y avait eu une série de tempêtes qui ont suivi des trajectoires qui ont touché Anchorage, produisant beaucoup de neige.

Et même si tempête après tempête a récemment affecté la région, cela ne signifie pas nécessairement que cette tendance se poursuivra pour le reste de l’hiver.

“Il n’y a vraiment pas beaucoup de corrélation entre le début et la fin de la saison”, a-t-il déclaré. “Mais étant donné où nous en sommes actuellement à Anchorage, si nous avions même un reste normal de la saison de neige, cela nous placerait à la première place avec l’hiver le plus enneigé jamais enregistré.”

Et même si Anchorage continue de voir la neige s’accumuler, cela conduit à des situations dangereuses.

Plusieurs rapports font état d’effondrements de toits dans la région en raison du poids de la neige sur les bâtiments.

Selon les rapportsun de ces effondrements s’est produit mardi, incitant les pompiers d’Anchorage à exhorter à nouveau les gens à déneiger leurs toits.

Beaucoup de gens pensent qu’il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en ce qui concerne l’Alaska et la neige, mais les accumulations sont devenues trop difficiles à gérer à certains endroits.

“Ainsi, notre équivalent neige-eau dépasse maintenant 7 pouces”, a déclaré Brettschneider. “Et si vous faites le calcul à ce sujet, cela représente plus de 35 livres par pied carré. Et cela va à l’encontre des codes de construction de la municipalité d’Anchorage. Ainsi, beaucoup de bâtiments plus anciens qui ont des toits plats se sont révélés vulnérables aux cette charge de neige, c’est sûr.”

Et tandis qu’Anchorage est confronté à la neige, d’autres régions de l’Alaska sont confrontées à une fonte des neiges importante en raison des températures chaudes et de la pluie.

“Juneau a connu le troisième mois le plus enneigé jamais enregistré, et le manteau neigeux a été le plus épais depuis 50 ans, et maintenant il a disparu”, a déclaré Brettschneider. “Ils ont eu des températures et des pluies record pendant des jours. Et cela a complètement détruit leur manteau neigeux.”

Cependant, Brettschneider a déclaré qu’une grande partie du reste de l’Alaska se portait bien en ce qui concerne le manteau neigeux.

“Et nous connaissons actuellement notre vague de froid la plus froide depuis quatre ou cinq ans”, a déclaré Brettschneider. “Et il semble qu’il fasse encore plus froid ce week-end à venir.

Les prévisions prévoient que les températures resteront en dessous de zéro au moins jusqu’à vendredi, avec une température élevée de 5 degrés attendue samedi. Dimanche, il fera encore plus chaud et on prévoit une température élevée de 15 degrés.

Et il semble que davantage de neige soit probable les deux jours du week-end.