Anchorage et la tribu réclament davantage d’études sur la restauration de la rivière Eklutna alors que le gouverneur se dirige vers une décision

8 septembre — Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, prendra bientôt une décision historique qui pourrait rétablir l’eau de la rivière Eklutna, longtemps endiguée.

Cette décision pourrait marquer un tournant dans un conflit entre deux sociétés de services publics d’électricité d’un côté, et la municipalité d’Anchorage et le village autochtone d’Eklutna de l’autre.

Les associations électriques de Chugach et de Matanuska ont proposé de rétablir l’eau dans la majeure partie, mais pas dans la totalité, de la rivière au nord-est d’Anchorage, dans le cadre d’un programme proposé de 57 millions de dollars envoyé au gouverneur en avril.

Les services publics affirment que le programme a été élaboré après cinq ans d’études et qu’il constitue le meilleur plan pour protéger l’énergie et les coûts associés au projet hydroélectrique d’Eklutna et au barrage en terre du lac Eklutna. Les services publics affirment que le plan ne réduira pas la quantité d’eau potable de la ville qui provient en grande partie du lac. L’eau pourrait commencer à couler dans le lit asséché de la rivière dès 2027, ont-ils déclaré.

La ville et le village d’Eklutna s’opposent au programme présenté au gouverneur. La tribu a fait valoir qu’elle avait perdu une ressource halieutique et culturelle précieuse lorsque le fleuve a été endigué il y a longtemps pour produire de l’énergie hydroélectrique, sans l’avis du village.

Lors d’une réunion inhabituelle jeudi, l’Assemblée d’Anchorage et le gouvernement tribal d’Eklutna ont adopté à l’unanimité ce qu’ils disent être une première résolution de gouvernement à gouvernement en son genre.

La ville et la tribu souhaitent que l’eau revienne au fleuve, selon la résolution conjointe.

Ils souhaitent également que le bureau du gouverneur autorise une analyse plus poussée des concepts alternatifs qui ne font pas partie du programme des services publics. Ils estiment que d’autres options n’ont pas été suffisamment étudiées.

Lundi, le bureau du gouverneur recueillera l’avis des partis et des agences étatiques et fédérales qui participent au processus, selon une lettre de son bureau.

La réunion ne sera pas ouverte au public, a déclaré Jeff Turner, porte-parole du gouverneur.

Une transcription écrite de la réunion et des notes juridiques seront publiées sur le site Web du projet dans un avenir proche, a déclaré M. Turner par courrier électronique.

Le gouverneur a jusqu’au 2 octobre pour prendre sa décision, a déclaré Turner.

La décision du gouverneur et le processus qui y a conduit découlent d’un accord de 1991. Cet accord prévoit que les services publics d’électricité et la société d’hydroélectricité d’Anchorage de la ville présentent au gouverneur un programme réduisant les dommages environnementaux du projet hydroélectrique.

Le système a été construit par le gouvernement fédéral en 1955, mais les services publics en sont désormais propriétaires. Il fournit l’électricité la moins chère du centre-sud de l’Alaska et représente 6 % de l’électricité consommée dans la région. Mais le barrage assèche la majeure partie du fleuve.

Tribu : mener « le bon combat »

Les associations électriques de Chugach et de Matanuska ont proposé de restaurer 11 des 12 milles de la rivière, laissant un mille à sec en aval du lac et du projet hydroélectrique.

Mais la ville soutient dans son mémoire que le retour de l’eau dans la rivière créera un habitat non seulement pour les saumons comme le saumon royal et le saumon argenté, mais aussi pour le saumon rouge qui grandit généralement dans les lacs. La disparition du saumon rouge dans la rivière est le problème qui a conduit à l’accord de 1991, soutient la ville.

La résolution conjointe adoptée jeudi est une étape « inestimable » qui aide la tribu à présenter un front uni pour le rétablissement complet de la rivière, a déclaré Aaron Leggett, président du village autochtone d’Eklutna, lors de la réunion.

L’Assemblée a apporté un soutien crucial à la position de la tribu, a-t-il déclaré.

« Pour la première fois dans notre histoire, nous avions vraiment quelqu’un qui nous soutenait pour mener le bon combat », a déclaré Leggett.

La maire nouvellement élue d’Anchorage, Suzanne LaFrance, a déclaré jeudi qu’elle soutenait la position de l’Assemblée et du gouvernement tribal.

La ville affirme que le programme a besoin de son approbation

Une question clé à laquelle le bureau du gouverneur souhaite obtenir une réponse est de savoir si l’Assemblée d’Anchorage doit approuver la proposition des services publics.

Dans le cadre de leur programme proposé, les services publics utiliseraient une vanne portique pour évacuer l’eau de la canalisation appartenant à la société de distribution d’eau et d’eaux usées d’Anchorage. La canalisation détourne l’eau potable d’Anchorage du lac Eklutna.

L’Assemblée d’Anchorage n’a pas approuvé l’utilisation des propriétés de la ville, indique la ville dans son mémoire.

« Les services publics n’ont pas non plus présenté le programme proposé à la municipalité pour obtenir son approbation officielle », affirment-ils. « Au lieu de cela, ils ont imprudemment demandé au gouverneur d’approuver un programme qui, sans l’approbation de la municipalité, ne pouvait pas être mis en œuvre. »

Si Dunleavy approuve le plan de services publics, cela créera un « risque de litige qui pourrait bouleverser l’ensemble du programme », soutient la municipalité.

Un avocat municipal a refusé jeudi de décrire le risque juridique potentiel.

« Nous sommes impatients de présenter nos arguments » au gouverneur, a déclaré Joe Busa, procureur municipal adjoint.

La ville et la tribu souhaitent que d’autres options soient étudiées pour réapprovisionner la rivière. La ville souhaite que cette analyse soit réalisée au cours des deux premières années de la « période de pré-mise en œuvre » de trois ans requise par le programme, selon son dossier.

Un concept spécifique que la ville et la tribu souhaitent voir étudié est connu sous le nom d’hydroélectricité à accumulation par pompage.

Selon le ministère américain de l’Énergie, l’hydroélectricité à accumulation par pompage s’appuie sur deux réservoirs d’eau situés à différentes altitudes pour déplacer l’eau et produire de l’électricité.

Il s’agirait « essentiellement d’une énorme batterie » qui supporterait « une énergie éolienne et solaire variable pour une utilisation ultérieure », selon le dossier de la ville.

« Cela pourrait réhydrater les 12 miles de la rivière Eklutna, reconnecter la rivière au lac, créer les conditions pour le retour du saumon rouge dans le lac et offrir de meilleures possibilités de pêche et de loisirs à tous les Alaskiens », indique le dossier de la ville.

Cette proposition s’ajoute à d’autres propositions avancées par la tribu au cours du processus, notamment un barrage de remplacement pour atteindre son objectif de restauration complète des ressources en eau. Les services publics ont jugé cette mesure trop coûteuse.

Services publics : l’approbation de l’assemblage n’est pas nécessaire

Les services publics d’électricité de Chugach et de Matanuska soutiennent dans leur mémoire que l’approbation de l’Assemblée n’est pas nécessaire pour le programme proposé.

Bien que la ville possède la majorité du projet hydroélectrique, elle a renoncé à ses droits de vote dans le processus décisionnel du programme, dans le cadre de la vente de Municipal Light and Power à Chugach Electric en 2020, indiquent les services publics d’électricité.

La Commission de réglementation de l’Alaska a approuvé la cession des droits de vote, affirment les compagnies d’électricité.

« En bref, l’Assemblée n’a aucun pouvoir d’approbation » sur le programme, disent-ils.

La municipalité indique dans son mémoire qu’elle a demandé à la commission d’État de retrouver son droit de vote.

L’accord de 1991 n’exige pas non plus la restauration complète de la rivière, affirment les services publics. Il ne donne pas non plus au gouverneur l’autorité d’autoriser le « délai de deux ans » que la ville réclame, selon eux.

Ils affirment que le programme entraînera des augmentations estimées de moins de 1 % des tarifs pour les contribuables de Chugach et de Matanuska, soit moins que d’autres idées qui étaient beaucoup plus coûteuses ou « opérationnellement irréalisables », ont-ils déclaré.

Le programme proposé « capitalise sur l’efficacité des infrastructures existantes », offre des impacts gérables sur l’énergie et les coûts, et prévoit « des débits significatifs dans les cours d’eau, des augmentations d’habitat et des avantages pour les poissons et la faune », indiquent-ils dans le mémoire.

Dans un courriel envoyé cette semaine, les porte-parole des compagnies d’électricité ont déclaré qu’ils étaient « confiants » dans les résultats produits après cinq années d’étude.

« Nous sommes impatients d’informer l’équipe du gouverneur sur les questions juridiques qu’ils ont posées la semaine prochaine », a déclaré Julie Estey, porte-parole de Matanuska Electric, dans un e-mail.