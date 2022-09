Ancêtre commun préhistorique des mammifères, y compris les humains, révélé dans une étude

Une étude, menée par Maureen O’Leary, paléontologue à l’Université de Stony Brook à New York, et son équipe de recherche, ont conclu que l’ancêtre de tous les mammifères placentaires a évolué “moins de 400 000 ans après les extinctions massives qui ont anéanti les dinosaures”. Les résultats de l’étude révolutionnaire ont été publiés le 26 septembre dans Actes de l’Académie nationale des sciences.

Les mammifères placentaires sont communément appelés ceux qui donnent naissance et nourrissent leurs embryons tout au long de la gestation via le placenta qui est généralement attaché à la paroi de l’utérus de la mère. Au total, plus de 5000 espèces existent dans le groupe de mammifères placentaires, de la baleine bleue massive à la chauve-souris bourdon qui est connue pour être minuscule. Les marsupiaux, en revanche, sont différents car ils ont un placenta de très courte durée pendant la gestation.

Les archives fossiles de la créature hypothétique suggèrent qu’il s’agissait probablement d’un mammifère de petite taille qui mangeait des insectes pour survivre et grimpait aux arbres. Il pesait environ entre 6 et 245 grammes – “quelque part entre une petite musaraigne et un rat de taille moyenne”, a cité un rapport sur Science.com. La créature comportait un manteau de fourrure et une longue queue fine et a donné naissance à une seule progéniture. Il avait également un cerveau complexe avec la capacité d’interpréter les odeurs et un faisceau de fibres nerveuses qui relie les hémisphères gauche et droit du cerveau.

La nouvelle étude, menée par O’Leary, a utilisé des informations génétiques pour “disposer les branches sur l’arbre généalogique des mammifères placentaires”. L’équipe de chercheurs, cependant, n’a pas fini par utiliser une horloge moléculaire déduite des taux de mutation pour déterminer quand les différentes branches sont apparues pour la première fois, comme l’a dit Science.com. Elle a poursuivi en expliquant que les méthodes statistiques qui aident les chercheurs à déterminer la longueur de ces branches ainsi que leur disposition « apporteront certainement plus de lumière sur l’évolution des mammifères ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici