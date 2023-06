Ancelotti s’attend à ce que Benzema reste au Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a affirmé qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait que Karim Benzema restera avec le club.

Il y a eu récemment des rapports contradictoires sur l’avenir de l’attaquant français. Néanmoins, l’entraîneur semble satisfait que son attaquant vedette verra son contrat actuel.

Plusieurs organes de presse ont rapporté que Benzema quitterait le Real pour un club en Arabie saoudite. L’athlétisme et ESPN a affirmé que l’attaquant de 35 ans quitterait le Real tôt pour rejoindre un club du Moyen-Orient. Cependant, Marque a ensuite annoncé que Benzema refuserait une offre de contrat massive en Arabie saoudite et resterait en Espagne.

Benzema qualifie les liens avec l’Arabie saoudite de rumeurs sur Internet

Le joueur lui-même s’est également exprimé sur la question jeudi. Benzema était timide sur son avenir, mais a essentiellement déclaré que les discussions sur son départ du Real étaient des rumeurs sur Internet. Il a également affirmé qu’il était fier de sa carrière avec les géants espagnols.

Ancelotti était d’accord avec son joueur samedi. « [Benzema] est correct. La réalité n’est pas Internet », a déclaré l’entraîneur aux journalistes lors d’une conférence de presse. « Je ne suis pas bon avec la technologie… Les médias sont très importants, mais nous devons bien gérer cela. Je suis d’accord avec Karim sur le fait qu’Internet n’est pas la réalité.

Le manager du Real a également confirmé que Benzema jouera le dernier match de la saison du Real dimanche. « Benzema est prêt à jouer demain », a déclaré Ancelotti. « Il a encore un an sur son contrat. Je pense donc que nous n’avons aucun doute ici.

L’entraîneur demande à l’attaquant de prendre sa retraite au club

En plus de sa confiance en Benzema restant avec le club, Ancelotti a également parlé de l’héritage du joueur au Real. « Les légendes du club devraient prendre leur retraite au Real Madrid », a poursuivi l’entraîneur. « C’est la pensée de tous les fans du Real Madrid et du club. Ensuite, vous avez les pensées personnelles d’un joueur… mais c’est ma pensée personnelle, et le club et les fans.

Le Real et Benzema termineront leur campagne 2022/23 par un match à domicile contre l’Athletic Club dimanche. Les Blancos ont besoin d’un meilleur résultat que leurs rivaux de Crosstown, l’Atletico Madrid, pour terminer deuxième du classement de la Liga.

Crédit photo : IMAGO / CordonPress