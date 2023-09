Ancelotti révèle le retour sur blessure de Vinícius pour le derby de Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que l’attaquant Vinícius Júnior était en forme et disponible pour le derby de l’équipe contre l’Atletico Madrid en La Ligue dimanche, ajoutant qu’il n’y a « aucun risque » si l’attaquant est impliqué.

L’international brésilien est absent depuis le 28 août, date à laquelle il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 1-0 de Madrid contre le Celta Vigo.

Vinícius devait rester six semaines d’absence, ce qui lui aurait valu de rater huit matches, dont le derby, mais Ancelotti a confirmé samedi que le joueur s’était rétabli plus tôt que prévu.

« La blessure est oubliée », a déclaré Ancelotti samedi lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Il sera dans l’équipe. Demain, nous verrons quel rôle il jouera dans le match. »

L’entraîneur italien a déclaré que l’arrière droit Dani Carvajal serait absent car il « n’est pas à 100% », tandis que Ferland Mendy et Dani Ceballos sont tous deux disponibles pour la sélection.

« Le risque est nul », a déclaré Ancelotti lorsqu’on lui a demandé s’il prenait une chance en ramenant Vinícius plus tôt. « Si nous pensons qu’il y a un risque de 1% demain, nous ne le prendrons pas. L’important est que Vinicius a récupéré. Il manque un peu de conditionnement mais c’est normal. »

Vinícius Júnior est absent du Real Madrid depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers le 28 août. Fran Santiago/Getty Images

Madrid entre en tête du classement de la Liga avec cinq victoires sur cinq jusqu’à présent grâce au meilleur buteur Jude Bellingham, qui compte déjà six buts en six apparitions pour le club toutes compétitions confondues.

Le milieu de terrain anglais a raté l’entraînement vendredi en raison d’un problème d’estomac, mais Ancelotti a rejeté toute inquiétude quant à sa disponibilité.

« C’était une petite chose », a déclaré Ancelotti. « Il s’est senti malade mais il s’est rétabli. »

En revanche, l’Atletico aborde le derby avec une série de blessures au milieu de terrain – avec des doutes sur la forme physique du capitaine Koke et Rodrigue de Paul et Thomas Lemar tous deux absents – et après deux résultats décevants, une défaite 3-0 en championnat à Valence et un match nul 1-1 en Ligue des champions contre la Lazio où ils ont concédé l’égalisation à la 95e minute au gardien Ivan Provedel.

« Chaque équipe a des blessures », a déclaré l’entraîneur Diego Simeone. « J’ai entendu [Pep] Guardiola le disait hier, même la meilleure équipe du monde en souffre. Avec autant de matchs, les entraîneurs doivent faire face à ces situations.

« Madrid et Barcelone ont toujours de grands joueurs, mais nous avons quand même pu rivaliser. Nous devons penser à nous et continuer à chercher la manière dont nous avons concouru au cours des 11 dernières années. »