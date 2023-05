Ancelotti reste l’option n°1 du Brésil – président

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, reste le premier choix du Brésil pour remplacer Tite, a déclaré le président de la confédération de football du pays (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Malgré un vif intérêt du Brésil depuis que Tite a démissionné après la Coupe du monde 2022, Ancelotti a réitéré son désir de continuer comme entraîneur du Real Madrid jusqu’en juin 2024, date à laquelle son contrat expire.

« Il [Ancelotti] est un entraîneur qui a cette vision et le courage de faire jouer de nouveaux talents », a déclaré Rodrigues.

« Sans manquer de respect à aucun autre entraîneur. Le Brésil a de nombreux entraîneurs que nous apprécions beaucoup et qui sont compétents, mais nous avons un plan, et le plan A est exactement cela. [Ancelotti]. »

Ancelotti a mené Madrid au titre de la Copa del Rey cette saison malgré le fait qu’il a raté le titre de LaLiga et qu’il a également échoué en Ligue des champions après leur sortie en demi-finale à Manchester City.

Rodrigues reste optimiste quant à sa capacité à convaincre Ancelotti de reprendre l’équipe nationale.

« Nous avons le sentiment que cela peut fonctionner », a déclaré Rodrigues. « Attendons la fin de la compétition [LaLiga], bien qu’il ait déjà un champion, Barcelone. Mais nous attendrons la fin de la compétition et nous avons l’intuition que cela peut fonctionner. »

Rodrigues a déclaré qu’il comprenait la situation contractuelle d’Ancelotti mais savait que l’entraîneur italien était un admirateur du Canarinha. Le coach madrilène entraîne déjà le duo d’attaquants brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior au Bernabeu.

« Si j’étais à sa place et avec un contrat en vigueur, je ne déprécierais pas non plus l’entreprise pour laquelle j’ai été embauché », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il a un enchantement pour l’équipe nationale brésilienne, il connaît la plupart des joueurs qui ont joué et qui jouent encore pour l’équipe nationale brésilienne. »

Rodrigues s’attend à avoir une vision plus claire de qui sera le prochain entraîneur du Brésil dans les semaines à venir. En attendant, la CBF compte sur l’entraîneur brésilien des moins de 20 ans, Ramon Menezes, comme entraîneur par intérim.

Menezes a nommé une équipe de 23 joueurs pour les prochains matches amicaux internationaux contre la Guinée le 17 juin et le Sénégal trois jours plus tard.

« Nous espérons que nous pourrons avoir, juste après ces matchs en juin, mais toujours au cours du mois de juin, une position plus claire et que nous pourrons parler avec de meilleures conditions », a-t-il déclaré.

La CBF surveille également d’autres entraîneurs basés au Brésil, tels qu’Abel Ferreira de Palmeiras, Fernando Diniz de Fluminense et Dorival Junior de Sao Paulo comme alternatives possibles s’ils ne parviennent pas à attirer Ancelotti.

« L’entraîneur sera celui qui, selon la CBF, est le meilleur pour le cycle », a déclaré Rodrigues. « Et ce cycle ne consiste pas seulement à participer à la Coupe du monde. C’est gagner le [2026] Coupe du monde. »

Le Brésil n’a plus gagné la coupe du monde depuis 2002.