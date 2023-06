Ancelotti rencontrera la FA brésilienne pour discuter du rôle d’entraîneur-chef

Le président brésilien de la FA (CBF), Ednaldo Rodrigues, a déclaré mardi qu’il prévoyait de rencontrer l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti ou son représentant cette semaine pour discuter de la possibilité de le nommer nouvel entraîneur du Brésil.

Ancelotti a publiquement déclaré qu’il honorerait la dernière année de son contrat avec le Real au milieu de l’intérêt du Brésil, mais Rodrigues n’a pas exclu d’attendre jusqu’en juillet 2024 pour désigner le quadruple vainqueur de la Ligue des champions.

« Dans ce cas [waiting until 2024]ce ne sera pas une décision que je prendrai par moi-même, je dois écouter et discuter avec notre conseil d’administration et avec les joueurs, car ils doivent être entendus », a déclaré Rodrigues aux journalistes après avoir présenté une campagne contre le racisme à la FA espagnole. [RFEF] siège à Madrid.

« La décision doit être en phase avec ce que pensent les joueurs. C’est donc quelque chose dont nous devrons discuter à l’avenir.

Carlo Ancelotti a été fortement lié au poste de direction vacant au Brésil ces dernières semaines. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

« Mais nous avons un objectif clair [hiring Ancelotti] et nous poursuivons cet objectif.

« Je resterai en Espagne jusqu’au 18 juin et nous avons quelques réunions alignées. Je ne peux pas dire publiquement que c’est avec Ancelotti lui-même, mais nous espérons retourner au Brésil avec un message plus clair à son sujet. »

Rodrigues a déclaré à Reuters en mars qu’Ancelotti serait un choix évident pour occuper le poste de direction national vacant s’il était disponible à la fin de la saison européenne.

« Nous l’avons comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Non seulement parce qu’il est un gagnant, mais il est aussi la personne idéale pour la grande majorité des joueurs », a déclaré Rodrigues lors d’une conférence de presse mardi.

« C’est un grand manager de groupe. Ceux qui ont joué avec lui le manquent et le considèrent comme l’un des meilleurs au monde. Et les jeunes veulent qu’il soit leur entraîneur. L’un des meilleurs entraîneurs du monde s’intégrerait parfaitement dans le plus grand équipe nationale dans le monde. »

Le Brésil, quintuple champion du monde, est sans entraîneur depuis la démission de Tite suite à son élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022 en décembre.