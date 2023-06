Carlo Ancelotti a déclaré qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait que l’avenir de Karim Benzema se situe au Real Madrid après qu’ESPN a annoncé que l’attaquant avait décidé de quitter le club et d’accepter une offre de l’Arabie saoudite.

Benzema, 35 ans, devait rester à Madrid jusqu’en juin 2024, mais il est apparu cette semaine qu’il envisageait un transfert lucratif du côté saoudien d’Al Ittihad.

L’attaquant ne serait pas attiré sur le sujet lors d’une cérémonie de remise des prix à Madrid jeudi, déclarant à Marca que « pour le moment, je suis là » et « la réalité n’est pas Internet ».

« Benzema est prêt à jouer demain », a déclaré Ancelotti samedi lors d’une conférence de presse avant le dernier match de Madrid en Liga contre l’Athletic Club. « Il a encore un an sur son contrat. Je pense donc que nous n’avons aucun doute ici. »

Il a été largement rapporté que le contrat de Benzema à Madrid avait été prolongé d’un an – jusqu’en 2024 – après avoir remporté le Ballon d’Or 2022, mais cette prolongation n’a pas été officialisée.

« [Benzema] est correct. La réalité n’est pas Internet », a déclaré Ancelotti. « Je ne suis pas bon avec la technologie … Les médias sont très importants, mais nous devons bien gérer cela. Je suis d’accord avec Karim sur le fait qu’Internet n’est pas la réalité. »

Benzema a lutté contre des blessures persistantes cette saison – manquant la Coupe du monde 2022 avec un problème aux ischio-jambiers – mais a tout de même réussi 18 buts en 23 matches de Liga.

« Les légendes du club devraient prendre leur retraite au Real Madrid », a déclaré Ancelotti. « C’est la pensée de tous les fans du Real Madrid et du club. Ensuite, vous avez les pensées personnelles d’un joueur … mais c’est ma pensée personnellement, et le club et les fans. »

Ancelotti a été interrogé sur des informations liant Tottenham Hotspur et l’attaquant anglais Harry Kane à un transfert au Santiago Bernabeu pour remplacer Benzema.

« J’ai dit à plusieurs reprises que Harry Kane est un grand joueur », a-t-il déclaré. « Mais c’est un joueur de Tottenham. Nous devons respecter le joueur, et Tottenham aussi. »

Madrid fait face à un été chargé. Marco Asensio, qui est en fin de contrat cet été, a confirmé samedi qu’il partirait, après huit ans au club, à l’expiration de son contrat – ESPN a rapporté cette semaine que l’attaquant était en pourparlers avec le Paris Saint-Germain – – tandis que les contrats du milieu de terrain Dani Ceballos et du défenseur Nacho Fernandez sont tous deux en hausse ce mois-ci.

« Il y a des joueurs ici avec des contrats et des joueurs dont les contrats sont terminés », a déclaré Ancelotti. « La saison prochaine, nous aurons une équipe différente. Mais l’équipe sera très compétitive. »

Madrid a remporté la Copa del Rey, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cette saison, mais a été éliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions et débutera dimanche à 11 points du champion de LaLiga, Barcelone.